I Neanderthal che coesistevano con l’Homo sapiens in Europa potrebbero essere stati influenzati dalla capacità di carico degli erbivori

Un recente studio condotto da scienziati evoluzionisti presso l’Università della Cantabria in Spagna, in collaborazione con un ricercatore della Mott MacDonald Ltd. nel Regno Unito, suggerisce che l’Homo sapiens e l’uomo di Neanderthal hanno coesistito per periodi più lunghi in Europa, soprattutto nelle regioni con un’elevata abbondanza di erbivori. .

Ricerche precedenti avevano indicato che l’arrivo dell’Homo sapiens in Europa portò all’estinzione dei Neanderthal, ma i dettagli di questo processo rimangono poco chiari. Il nuovo studio mette in discussione questa nozione, proponendo che la scomparsa dei Neanderthal durante l’emergere dell’Homo sapiens potrebbe essere stata una coincidenza.

Per indagare sulla storia della coesistenza tra le due specie di ominidi, il gruppo di ricerca ha costruito un database di specie erbivore presenti in Europa circa 60,000 anni fa, quando sia l’Homo sapiens che i Neanderthal abitavano il continente. Questo periodo è stato segnato anche da significativi cambiamenti climatici.

Confrontando i cambiamenti climatici con diverse regioni europee, i ricercatori hanno sviluppato un modello per identificare le aree con condizioni climatiche più o meno difficili. Hanno poi creato una cronologia cronologica della scomparsa dei Neanderthal in ciascuna regione identificata e l’hanno confrontata con le differenze nella disponibilità di cibo.

Lo studio ha rivelato una significativa sovrapposizione tra le regioni in cui coesistevano Neanderthal e Homo sapiens. È interessante notare che i Neanderthal tendevano a persistere più a lungo nelle regioni in cui condividevano il territorio con l’Homo sapiens, contrariamente alle aspettative del principio di esclusione competitiva. Questa scoperta indica che potrebbero esserci altri fattori che contribuiscono al declino e alla definitiva scomparsa dei Neanderthal.

Lo studio fornisce nuove informazioni sulla complessa relazione tra Neanderthal e Homo sapiens in Europa. Sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire i fattori specifici che influenzano la coesistenza e il declino di queste specie di ominidi.

Fonti: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org