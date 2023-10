Neanderthal: artistici, avventurosi e abili in cucina

Creature robuste con intelligenza limitata e senza talento? Pensa di nuovo. Studi recenti hanno rivelato che i Neanderthal erano molto più affascinanti di quanto si credesse in precedenza. Contrariamente all'idea sbagliata popolare, i Neanderthal non solo cacciavano i leoni delle caverne eurasiatici, ma possedevano anche la capacità di accendere fuochi e preparare pasti deliziosi. Inoltre, questi ominidi adornavano i loro corpi con ornamenti artistici, sfidando l'idea che fossero creature primitive.

Gli scavi archeologici a Gruta de Oliveira, nel Portogallo centrale, tra il 1989 e il 2012 hanno fatto luce sulle abitudini dei Neanderthal durante il Paleolitico medio. Le scoperte includevano prove di focolari, strutture circolari piene di residui come ossa carbonizzate, legno bruciato, cenere e animali cotti come capre, cervi, cavalli e persino rinoceronti e tartarughe. Altri scavi nelle grotte vicino a Cartagena, in Spagna, hanno portato alla luce resti di pesci, molluschi, cozze e pinoli tostati.

Mentre gli archeologi conoscono da tempo l’uso del fuoco da parte dei Neanderthal, il recente studio conferma che essi accendevano e mantenevano deliberatamente questi fuochi per scopi di cucina. I risultati suggeriscono che il fuoco giocava un ruolo fondamentale nella loro vita quotidiana e rendeva le loro caverne più confortevoli.

Anche se non è ancora chiaro come esattamente i Neanderthal accendessero questi fuochi, i ricercatori suggeriscono che probabilmente usassero rocce di selce per creare scintille. Queste somiglianze tra i Neanderthal e l’Homo sapiens che vissero nella stessa regione durante quel periodo indicano che i Neanderthal non erano una specie diversa ma una forma distinta di esseri umani.

Questa nuova comprensione dei Neanderthal sfida l’idea obsoleta che fossero poco intelligenti e incolti. Erano abili cacciatori, abili chef e persino artisti. Mentre continuiamo a ricostruire la loro storia, è chiaro che, dopo tutto, i Neanderthal non erano poi così diversi da noi.

