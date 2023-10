Lezioni dalla nanotecnologia: l’importanza di uno sviluppo dell’intelligenza artificiale inclusivo

In un recente commento pubblicato sulla rivista Nature Nanotechnology, gli studiosi evidenziano i paralleli tra la nanotecnologia e l’intelligenza artificiale (AI) per quanto riguarda lo sviluppo responsabile e benefico. Vent’anni fa, la nanotecnologia ha dovuto affrontare sfide simili per garantire il suo sviluppo responsabile e affrontare le preoccupazioni del pubblico, come la possibilità di uno scenario “grigio appiccicoso”. Tuttavia, le lezioni apprese dalle nanotecnologie sembrano mancare nel campo dell’intelligenza artificiale.

L’eccitazione e la paura che circondavano la nanotecnologia alla fine degli anni ’1990 e all’inizio degli anni 2000 portarono ad un aumento degli investimenti e alle pretese di una “prossima rivoluzione industriale”. Tuttavia, sono emerse preoccupazioni sul fatto che, se la nanotecnologia fosse stata gestita in modo inadeguato, si sarebbe potuta verificare una reazione simile a quella sperimentata con le colture geneticamente modificate. Le organizzazioni no-profit e le proteste pubbliche hanno espresso preoccupazione per la sicurezza, gli svantaggi e la mancanza di comprensione della nanotecnologia.

Allo stesso modo, gli odierni sviluppi dell’intelligenza artificiale devono far fronte a preoccupazioni relative allo spostamento di posti di lavoro e ai rischi esistenziali. I primi anni 2000 hanno visto anche l’attenzione su sfide tangibili legate allo sviluppo sicuro delle nanotecnologie, compresi gli impatti sulla salute e sull’ambiente, le questioni sociali ed etiche, la regolamentazione e la necessità di collaborazione con il pubblico e le parti interessate.

Nonostante la complessità del panorama dello sviluppo delle nanotecnologie, le iniziative sono emerse attraverso un ampio coinvolgimento di esperti e parti interessate, affrontando varie sfide e gettando le basi per la crescita delle nanotecnologie. Questo approccio inclusivo ha portato a progressi nella scienza e nell’ingegneria su scala nanometrica, a vantaggio delle tecnologie su cui le persone fanno affidamento oggi.

Al contrario, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale oggi non presenta lo stesso livello di diversità e coinvolgimento. L’assenza di una partecipazione inclusiva da parte di un’ampia gamma di portatori di interesse ed esperti esterni al settore dell’intelligenza artificiale è vista come un errore. Si ritiene che, sebbene possano non avere le stesse competenze tecniche, i politici e il pubblico possano comprendere le implicazioni dell’intelligenza artificiale e contribuire con le diverse prospettive e competenze necessarie per il suo sviluppo di successo.

Gli insegnamenti tratti dallo sviluppo responsabile delle nanotecnologie suggeriscono che un impegno inclusivo è fondamentale per il successo a lungo termine dell’IA. Il coinvolgimento di diversi esperti e portatori di interessi può aiutare ad affrontare le preoccupazioni della società, garantire considerazioni etiche e migliorare l’impatto benefico delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Fonte:

– Nanotecnologia della natura (nessun URL specifico)

– Rapporto della fondazione del National Science and Technology Council degli Stati Uniti.

– Articolo della rivista Wired di Bill Joy.