"Libertà di progettazione" nelle strutture molecolari: un approccio basato sui dati

Utilizzando metodologie basate sui dati e l’apprendimento automatico, i ricercatori hanno scoperto un’affascinante “libertà di progettazione” nelle strutture molecolari. Questa svolta potrebbe rivoluzionare il campo della progettazione molecolare e della scoperta di farmaci. Lo studio, intitolato “Freedom of Design in Chemical Compound Space: Towards Rational in Silico Design of Molecules with Targeted Quantum-Mechanical Properties”, è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista Chemical Science.

Tradizionalmente, esplorare il vasto spazio delle molecole e dei materiali è stato impegnativo a causa delle complesse relazioni tra le strutture molecolari e le loro proprietà fisico-chimiche. Tuttavia, questa ricerca ha rivelato deboli correlazioni nelle proprietà quantomeccaniche delle piccole molecole, fornendo una ritrovata flessibilità o “libertà di progettazione” nello spazio dei composti chimici.

Secondo il professor Alexandre Tkatchenko dell'Università del Lussemburgo, comprendere queste complesse relazioni è fondamentale per una progettazione molecolare razionale. Questa conoscenza non solo ci consentirebbe di esplorare e caratterizzare lo spazio molecolare in modo più efficace, ma consentirebbe anche la progettazione mirata di molecole con proprietà specifiche.

Per studiare questa flessibilità, i ricercatori hanno utilizzato l'ottimizzazione multi-proprietà paretiana per cercare molecole con le proprietà desiderate. Hanno trovato percorsi inaspettati attraverso lo spazio chimico, collegando diverse molecole con cambiamenti strutturali e compositivi. Ciò ha evidenziato la libertà di progettare e scoprire molecole con valori di proprietà specifici.

Le implicazioni di questa ricerca sono significative per i campi della progettazione molecolare e della scoperta computazionale di farmaci. Il concetto di “libertà di progettazione” sfida il paradigma attuale e incoraggia l’esplorazione di nuovi approcci. Inoltre, la combinazione di queste informazioni con tecniche avanzate di apprendimento automatico potrebbe aprire la strada allo screening ad alto rendimento di nuove molecole personalizzate per applicazioni specifiche.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato le risorse informatiche ad alte prestazioni dell'Argonne Leadership Computing Facility. Questa struttura utente del DOE Office of Science ha supportato la loro analisi computazionale.

Questa ricerca innovativa dimostra il potenziale delle metodologie basate sui dati e dell’apprendimento automatico per sbloccare la “libertà di progettazione” nelle strutture molecolari. Ha il potenziale per rimodellare il futuro della scoperta farmaceutica e della progettazione molecolare, offrendo nuove possibilità per lo sviluppo mirato ed efficiente di molecole con le proprietà desiderate.

Riferimento:

– “Libertà di progettazione” nello spazio dei composti chimici: verso la progettazione razionale in silico di molecole con proprietà quanto-meccaniche mirate, Leonardo Medrano Sandonas, Johannes Hoja, Brian G. Ernst, Álvaro Vázquez-Mayagoitia, Robert A. DiStasio, Jr, e Alexandre Tkatchenko, Scienze chimiche, DOI: 10.1039/D3SC03598K