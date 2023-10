Gli scienziati visualizzano la comunicazione tra le piante utilizzando composti organici volatili

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti nella comprensione di come le piante comunicano tra loro quando sono minacciate. Questo fenomeno, noto come comunicazione da pianta a pianta tramite composti organici volatili (COV), è stato scoperto per la prima volta nel 1983. Il team di ricercatori ha utilizzato apparecchiature innovative e tecniche di imaging per visualizzare i COV specifici responsabili della comunicazione e le cellule all'interno delle piante che reagire a questi segnali.

Le piante rilasciano COV nell'atmosfera quando vengono danneggiate da insetti o altre minacce. Le piante vicine interpretano questi COV come segnali di pericolo e attivano le loro risposte di difesa contro potenziali danni. Sono state osservate oltre 30 diverse specie di piante impegnate in questa comunicazione aerea.

Gli scienziati hanno costruito attrezzature per pompare i COV emessi dalle piante danneggiate sulle piante vicine non danneggiate. Hanno combinato questo con un sistema di imaging fluorescente in tempo reale per visualizzare la risposta delle piante. I ricercatori hanno identificato due COV specifici, (Z)-3-esenale e (E)-2-esenale, responsabili dell'induzione di una risposta di difesa calcio-dipendente nelle piante.

Ulteriori esperimenti hanno rivelato che le cellule di guardia, responsabili della regolazione dell'apertura e della chiusura degli stomi (piccoli pori sulle superfici delle piante), sono le prime a mostrare una risposta ai COV. Questi risultati forniscono informazioni sugli intricati meccanismi di comunicazione delle piante e sulla loro capacità di proteggersi da potenziali minacce.

La ricerca, guidata dal professor Masatsugu Toyota, sarà pubblicata sulla rivista Nature Communications il 17 ottobre 2023. Il team spera che questa nuova comprensione della comunicazione vegetale contribuirà ai progressi nella protezione delle piante e nell'agricoltura.

Fonte:

Comunicazioni sulla natura - Giornale

Composti organici volatili (COV) – Composti chimici rilasciati dalle piante in risposta a danni o minacce

Cellule di guardia – Cellule a forma di fagiolo sulle superfici delle piante che regolano l'apertura e la chiusura degli stomi

Fitormoni – Ormoni vegetali che regolano vari processi fisiologici