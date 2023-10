I premi Ig Nobel: celebrare la ricerca divertente e stimolante

Il Premio Ig Nobel, una controparte spensierata dei prestigiosi Premi Nobel, celebra la ricerca che suscita risate e successiva contemplazione. Nella sua 33a prima cerimonia annuale, un evento a tema acquatico, sono stati assegnati dieci premi Ig Nobel in varie categorie. La cerimonia, come descrive l'ex vincitrice del Premio Nobel Amanda Palmer, è una serata comica e nerd piena di discorsi divertenti, lancio di aeroplanini di carta, mini opere e conferenze intellettuali compresse in 24 secondi. In particolare, ogni vincitore ha ricevuto il premio Ig Nobel sotto forma di un documento PDF stampabile e di una banconota da dieci trilioni di dollari dello Zimbabwe di grandi dimensioni, a simboleggiare la risoluzione dei problemi di finanziamento della ricerca.

Alcuni premi erano direttamente collegati all'acqua, come il premio per la chimica e la geologia assegnato a Jan Zalasiewicz per aver spiegato perché agli scienziati piace leccare le rocce. Zalasiewicz ha dimostrato che bagnare la superficie di una roccia migliora la visibilità della struttura. Il premio per la nutrizione è andato a Homei Miyashita e Hiromi Nakamura per i loro esperimenti su come le bacchette e le cannucce elettrificate alterano il gusto del cibo. Hanno scoperto che la stimolazione elettrica può migliorare la percezione del gusto oltre le capacità della lingua umana.

Il premio per la fisica è stato assegnato per aver misurato l'impatto dell'attività sessuale delle acciughe sulla miscelazione dell'acqua dell'oceano. Contrariamente a quanto si credeva in precedenza, si è scoperto che le acciughe svolgono un ruolo significativo nel mescolamento verticale degli strati d'acqua nelle regioni costiere. Questi risultati mettono in discussione l’ipotesi di lunga data secondo cui i pesci sono troppo piccoli per influenzare le dinamiche dell’acqua oceanica.

La comunicazione scientifica svolge un ruolo fondamentale nella diffusione e nella comprensione di nuove ricerche. In una precedente cerimonia del Premio Ig Nobel, il team dietro i premi ha ricevuto il premio Heinz Oberhummer per il loro impegno trentennale nella lotta alle notizie false attraverso una combinazione di scienza, educazione e umorismo. Una comunicazione scientifica di successo, come esemplificato dai Premi Ig Nobel, dovrebbe coinvolgere il pubblico attraverso il suo valore di intrattenimento pur trasmettendo intuizioni scientifiche degne di nota.

In conclusione, i premi Ig Nobel fungono da piattaforma per riconoscere la ricerca scientifica comica ma di grande impatto. La combinazione di umorismo e sostanza intellettuale incoraggia le persone a ridere prima di impegnarsi in riflessioni stimolanti. Indipendentemente dal gusto personale, i Premi Ig Nobel riescono ad affascinare il loro pubblico e a sfidare il pensiero convenzionale.

Fonte:

– Nakamura, H. & Miyashita, H. In Atti della 2a Conferenza Internazionale sull'Uomo Aumentato, articolo n. 34 (Associazione per le macchine informatiche, 2011).

– Fernández Castro, B. et al. Naz. Geosci. 15, 287–292 (2022).