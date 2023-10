L'inventiva della natura: produzione diversificata di benzossazinoidi da diverse specie vegetali

I ricercatori dell'Istituto Max Planck per l'ecologia chimica hanno scoperto che i benzossazinoidi, composti speciali derivati ​​dall'indolo, vengono prodotti in modi diversi da diverse specie vegetali. I benzossazinoidi sono ecologicamente importanti perché agiscono come meccanismi di difesa contro gli erbivori e possiedono proprietà antimicrobiche.

La biosintesi dei benzossazinoidi nel mais è nota fin dagli anni '1990, ma la loro presenza in altre specie vegetali ha lasciato perplessi gli scienziati. Il gruppo di ricerca, guidato da Tobias Köllner, mirava a studiare se la capacità di produrre benzossazinoidi si fosse evoluta in modo indipendente nelle diverse specie.

Per studiare questo, i ricercatori hanno esaminato due specie di piante di eudicot lontanamente imparentate: l'ortica morta dorata Lamium galebodolon e la pianta zebrata Aphelandra squarrosa. Hanno confrontato i composti e i geni espressi in queste specie con specie strettamente imparentate che non producono benzossazinoidi. Attraverso questo approccio, hanno identificato i geni candidati che potrebbero svolgere un ruolo nella produzione di questi composti.

Sorprendentemente, il team ha scoperto che la via metabolica dei benzossazinoidi si è evoluta in modo indipendente nel mais e nelle due specie oggetto dello studio. Hanno scoperto che venivano reclutate diverse classi di enzimi e famiglie di enzimi non correlate del citocromo P450, indicando una gamma diversificata di enzimi coinvolti nelle stesse reazioni. Questa flessibilità nel metabolismo delle piante evidenzia la capacità della natura di inventare diverse strategie per produrre gli stessi composti chimici.

I risultati dei ricercatori, pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences, fanno luce sulla storia evolutiva dei benzossazinoidi e dimostrano l'adattabilità del metabolismo vegetale. Inoltre, sperano di continuare a studiare la biosintesi dei benzossazinoidi in altre famiglie di piante.

Fonte: Phys.org, Società Max Planck