Un nuovo studio rivela che l'erosione delle rocce è sia un pozzo che una fonte di carbonio

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature sfida la convinzione convenzionale secondo cui l’erosione naturale delle rocce funziona esclusivamente come un deposito di anidride carbonica (CO2). Contrariamente a quanto ritenuto in precedenza, la ricerca mostra che l’erosione delle rocce può anche essere una fonte significativa di emissioni di CO2, paragonabili a quelle generate dai vulcani.

L'antico carbonio intrappolato nelle rocce svolge un ruolo cruciale nel “ciclo geologico del carbonio” della Terra, agendo come un termostato che regola la temperatura del pianeta. Le rocce immagazzinano grandi quantità di carbonio proveniente dai resti di piante e animali che esistevano milioni di anni fa.

L’alterazione chimica si verifica quando alcuni minerali presenti nelle rocce interagiscono con l’acido presente nell’acqua piovana, assorbendo CO2 dall’atmosfera. Questa interazione controbilancia la continua emissione di CO2 derivante dalle attività vulcaniche, mantenendo un ciclo naturale del carbonio che sostiene le condizioni della superficie terrestre per la vita.

Tuttavia, lo studio rivela un processo precedentemente trascurato che rilascia CO2 dalle rocce. Questo processo si verifica quando le rocce originate da antichi fondali marini, contenenti piante e animali sepolti, vengono sollevate sulla superficie terrestre durante la formazione di catene montuose come l'Himalaya o le Ande. Dopo l'esposizione, il carbonio organico presente in queste rocce reagisce con l'ossigeno dell'aria e dell'acqua, provocando il rilascio di CO2.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato un elemento tracciante chiamato renio e ha campionato ampiamente l’acqua del fiume per quantificare le emissioni di CO2 derivanti da questo processo di alterazione delle rocce. Analizzando la quantità e la posizione del carbonio organico nelle rocce superficiali, in particolare nelle regioni montuose soggette a erosione, i ricercatori sono stati in grado di identificare aree con significative emissioni di CO2.

Lo studio, condotto dal dottor Jesse Zondervan presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Oxford, ha stimato che il rilascio globale di CO2 derivante dagli agenti atmosferici del carbonio organico delle rocce è di circa 68 megatoni di carbonio all'anno. Sebbene questa quantità sia circa 100 volte inferiore alle attuali emissioni umane di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili fossili, è simile alla CO2 rilasciata dai vulcani in tutto il mondo, il che la rende un contributo significativo al ciclo naturale del carbonio della Terra.

Le implicazioni di questo studio sono profonde, poiché apre la porta all’esplorazione del potenziale impatto delle attività umane e del riscaldamento globale su questo rilascio naturale di carbonio. I ricercatori si chiedono se questo rilascio naturale di CO2 aumenterà nel prossimo secolo.

Comprendere questi flussi naturali aiuterà a prevedere meglio il bilancio del carbonio della Terra e migliorerà la nostra comprensione della storia del clima modellata da queste emissioni. Lo studio sottolinea l’importanza di considerare sia le fonti umane che quelle naturali di CO2 nell’affrontare il cambiamento climatico.

