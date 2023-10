Pericoli naturali contro disastri naturali: un esame della comunicazione sulla mitigazione del rischio

Un recente studio condotto da ricercatori neozelandesi fa luce sull’importanza del modo in cui comunichiamo e inquadramo i rischi associati agli eventi naturali. Lo studio, pubblicato sul Social Psychological Bulletin, evidenzia l’impatto che termini diversi possono avere sulla comprensione e sull’impegno del pubblico negli sforzi di mitigazione del rischio.

Tradizionalmente, gli eventi naturali come terremoti, inondazioni e uragani sono stati etichettati come “disastri naturali”. Tuttavia, negli ultimi anni questo quadro è stato messo sotto esame. I sostenitori sostengono che il termine “disastri naturali” minimizza il ruolo delle scelte e dei comportamenti umani nell’esacerbare l’impatto di questi eventi. Propongono invece di utilizzare il termine “rischi naturali” per trasmettere il potenziale di conseguenze negative e l’importanza di adottare misure proattive per mitigare il rischio.

Per studiare le potenziali differenze nella risposta del pubblico a questi due termini, i ricercatori hanno intervistato 604 persone a Wellington, in Nuova Zelanda. Hanno misurato vari fattori legati alla preparazione al rischio, comprese le norme sociali, le convinzioni sull’efficacia della preparazione e la capacità percepita di intraprendere azioni preparatorie.

È interessante notare che i ricercatori hanno scoperto che i punteggi su questi fattori non differivano in modo significativo tra i termini “pericoli naturali” e “disastri naturali”. Tuttavia, per quanto riguarda le intenzioni dei singoli individui di prepararsi a questi eventi, si è riscontrata una netta disparità. Si è scoperto che le intenzioni di prepararsi ai rischi naturali sono un migliore predittore del comportamento effettivo rispetto alle intenzioni di prepararsi ai disastri naturali.

Sulla base di questi risultati, i ricercatori sottolineano la necessità di strategie di comunicazione basate sull’evidenza quando si affronta la mitigazione del rischio. È fondamentale capire come il grande pubblico interpreta e risponde ai termini utilizzati nelle campagne di comunicazione. Inquadrando gli eventi naturali come pericoli naturali piuttosto che come disastri naturali, potrebbe esserci una maggiore probabilità di motivare gli individui a intraprendere azioni preparatorie e ridurre i danni.

FAQ:

D: Qual è la differenza tra pericoli naturali e disastri naturali?

R: I pericoli naturali si riferiscono alle potenziali conseguenze negative derivanti da eventi naturali come terremoti, inondazioni e uragani. D’altro canto, i disastri naturali sono eventi che si sono già verificati e hanno provocato danni significativi, perdite di vite umane e disagi.

D: Perché è importante utilizzare il termine “rischi naturali” anziché “disastri naturali”?

R: L’uso del termine “rischi naturali” evidenzia il potenziale di conseguenze negative e la necessità di misure proattive per mitigare il rischio. Sposta l’attenzione dal dare la sola colpa alla natura al riconoscere il ruolo delle scelte e dei comportamenti umani nell’esacerbare l’impatto di questi eventi.

D: Il termine utilizzato per descrivere gli eventi naturali influisce sulle intenzioni degli individui di prepararsi ad affrontarli?

R: Secondo lo studio, le intenzioni di prepararsi ai pericoli naturali si sono rivelate un migliore predittore del comportamento effettivo rispetto alle intenzioni di prepararsi ai disastri naturali. Ciò suggerisce che il termine utilizzato nella comunicazione del rischio può avere un'influenza sulla motivazione degli individui a intraprendere azioni preparatorie.

D: Cosa significa questo per le campagne pubbliche di mitigazione del rischio?

R: Le campagne pubbliche di mitigazione del rischio dovrebbero considerare la struttura e la terminologia utilizzata per comunicare in modo efficace l’importanza della preparazione. Sottolineando i rischi naturali e la necessità di misure proattive, queste campagne potrebbero avere un impatto maggiore sulle intenzioni degli individui di prepararsi e, in definitiva, ridurre i danni causati dagli eventi naturali.

Fonte: [Associazione polacca di psicologia sociale](https://phys.org/news/2023-10-natural-disasters-hazards-risk-mitigation-campaigns.html)