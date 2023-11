Svelare i segreti di una mano celeste

By

Gli innovativi telescopi a raggi X della NASA hanno ancora una volta stupito il mondo con la loro ultima scoperta: una struttura a forma di mano di straordinaria bellezza nelle profondità dello spazio. L’immagine catturata dai telescopi svela i resti scheletrici di una stella collassata, trasformata in una stella di neutroni e circondata da un’affascinante “nebulosa del vento pulsar”.

La mano in questione ha avuto origine da una stella che ha esaurito il suo combustibile nucleare circa 1,500 anni fa, facendola collassare su se stessa e trasformarsi in una stella di neutroni. Questo evento catastrofico ha creato condizioni senza precedenti, inclusa l’emergere di una nebulosa di vento pulsar, un vento intenso che differisce notevolmente dai fenomeni terrestri.

L'immagine affascinante, situata a 16,000 anni luce dalla Terra all'interno della nebulosa del vento pulsar MSH 15-52, è stata catturata per la prima volta dall'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA nel 2001. Tuttavia, l'ultimo telescopio a raggi X della NASA, l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ha fornito una visione più dettagliata durante i suoi 17 giorni di osservazione, segnando l'esame più prolungato di un singolo oggetto da parte del telescopio dal dicembre 2021.

Attraverso la loro analisi, gli scienziati hanno scoperto che il flusso di luminosi getti di raggi X si irradia dalla pulsar al “polso” della nebulosa. I dati indicano una bassa polarizzazione all'origine del getto, principalmente a causa della natura turbolenta della regione. Mentre le particelle viaggiano attraverso la nebulosa, sfruttano gli aumenti di energia all’interno di complesse aree turbolente e si spostano verso regioni con campi magnetici più uniformi, in particolare lungo il polso, le dita e il pollice.

I risultati, recentemente pubblicati su The Astrophysical Journal, gettano nuova luce sull’intricata interazione tra campi magnetici, particelle e flusso di energia all’interno degli oggetti celesti. Questa ricerca innovativa non solo arricchisce la nostra comprensione del cosmo, ma mostra anche come la tecnologia a raggi X possa svelare misteri nascosti.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è una stella di neutroni?

R: Una stella di neutroni è un oggetto celeste estremamente denso che si forma quando una stella massiccia collassa sotto la sua stessa attrazione gravitazionale dopo aver esaurito il suo combustibile nucleare.

D: Cos'è una nebulosa di vento pulsar?

R: Una nebulosa del vento della pulsar è una regione dello spazio che circonda una pulsar e contiene un vento ad alta energia composto da particelle cariche emesse dalla pulsar.

D: Cos'è la polarizzazione dei raggi X?

R: La polarizzazione dei raggi X si riferisce all'orientamento dei campi elettrici nella radiazione a raggi X, che può fornire preziose informazioni sul campo magnetico della sorgente di raggi X.

D: Quanto dista la nebulosa del vento pulsar MSH 15-52 dalla Terra?

R: La nebulosa del vento pulsar MSH 15-52 si trova a circa 16,000 anni luce dalla Terra.

D: Cosa ha rivelato l'ultimo telescopio a raggi X della NASA, l'IXPE, sulla struttura a forma di mano?

R: L'IXPE ha fornito la prima mappa del campo magnetico della nebulosa a forma di mano. I raggi X generati dalle particelle cariche che viaggiano lungo il campo magnetico conferiscono alla nebulosa il suo aspetto simile a un osso.