Il telescopio spaziale James Webb della NASA scopre l'anidride carbonica su Europa

By

Gli astronomi utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA hanno fatto una scoperta significativa rilevando la presenza di anidride carbonica su Europa, una delle lune ghiacciate di Giove. Questa scoperta fa luce sulla composizione e sulla potenziale abitabilità di questa misteriosa luna.

I ricercatori hanno utilizzato lo strumento Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) del JWST per osservare la superficie ghiacciata di Europa nello spettro infrarosso. Attraverso le loro osservazioni, sono stati in grado di individuare l'esistenza di anidride carbonica in una regione specifica sulla superficie della Luna.

Ciò che è particolarmente intrigante di questa scoperta è che le molecole di carbonio rilevate su Europa non hanno avuto origine dall'impatto di meteoriti o da altre fonti esterne. Ciò suggerisce che siano presenti naturalmente sulla Luna stessa, potenzialmente attraverso processi interni.

Europa è stata a lungo un obiettivo di interesse scientifico a causa del suo oceano sotterraneo di acqua liquida. La presenza di anidride carbonica aggiunge un altro aspetto intrigante alla potenziale abitabilità della Luna. Il carbonio è un elemento fondamentale della vita come la conosciamo e la sua presenza potrebbe indicare la possibilità di composti organici su Europa.

Le missioni future, come Europa Clipper della NASA, esploreranno ulteriormente questa affascinante luna e lavoreranno per rispondere alla domanda se Europa possa sostenere la vita. La scoperta dell’anidride carbonica è un passo cruciale nella comprensione del complesso ambiente di questo mondo lontano.

Riferimenti:

– Telescopio spaziale James Webb della NASA: https://www.nasa.gov/webb

– Space.com: https://www.space.com/