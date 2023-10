Gli ingegneri della NASA adottano misure per estendere la durata della missione Voyager

Gli ingegneri della NASA stanno implementando misure per garantire che la navicella spaziale Voyager, lanciata nel 1977, continui la sua esplorazione interstellare per molti altri anni. Uno degli sforzi affronta l’accumulo di residui di carburante all’interno dei tubi stretti dei propulsori, che sono vitali per mantenere le antenne dei veicoli spaziali puntate verso la Terra.

Per combattere questo problema, la missione ha implementato una patch software per prevenire il ripetersi di un problema tecnico che ha interessato la Voyager 1 l'anno scorso. Questa patch ha lo scopo di salvaguardare la Voyager 1 e la sua gemella, Voyager 2, dal verificarsi nuovamente dello stesso problema tecnico.

I propulsori della navicella spaziale Voyager sono fondamentali per mantenere la comunicazione con la Terra. Per ridurre l'accumulo di residui di propellente nei tubi stretti, la navicella spaziale potrà ruotare leggermente più lontano in ciascuna direzione prima di accendere i propulsori. Ciò diminuirà la frequenza degli accensioni dei propulsori. Le modifiche al raggio di rotazione del propulsore sono state apportate inviando comandi a settembre e ottobre e ora la navicella può spostarsi di quasi 1 grado in più in ciascuna direzione rispetto a prima.

Il team prevede che queste misure ritarderanno il completo intasamento dei tubi di ingresso del propellente del propulsore per almeno altri cinque anni, forse anche di più. In futuro potranno essere adottate ulteriori misure per prolungare ulteriormente la durata dei propulsori.

Oltre ad affrontare l'accumulo di propulsori, gli ingegneri della NASA hanno creato una patch software per risolvere un problema che ha causato rapporti di stato confusi dal computer di bordo della Voyager 1 nel 2022. La patch agisce come una polizza assicurativa, prevenendo il ripetersi del problema e garantendo la longevità delle sonde.

Voyager 1 e Voyager 2 hanno percorso una distanza impressionante, con Voyager 1 che ha superato i 15 miliardi di miglia e Voyager 2 che ha raggiunto oltre 12 miliardi di miglia dalla Terra. A causa dell'età della navicella e del notevole ritardo nella comunicazione, esiste il rischio che il cerotto possa avere effetti indesiderati. Per mitigare questo rischio, Voyager 2 riceverà prima la patch e fungerà da banco di prova per il suo gemello.

La missione Voyager, inizialmente prevista per soli quattro anni, ha superato di gran lunga i suoi obiettivi originali. Oltre a visitare Saturno e Giove, la Voyager 2 è diventata la prima navicella spaziale a incontrare Urano e Nettuno. La missione è stata successivamente estesa per inviare le sonde oltre l'eliosfera, la bolla protettiva di particelle e campi magnetici creata dal Sole. La Voyager 1 ha raggiunto l’eliopausa nel 2012, seguita dalla Voyager 2 nel 2018.

Le missioni Voyager costituiscono una parte significativa dell'Osservatorio del sistema eliofisico della NASA, sponsorizzato dalla Divisione Eliofisica della Direzione delle Missioni Scientifiche di Washington. Il Jet Propulsion Laboratory del Caltech ha costruito e gestisce la navicella spaziale Voyager.

Fonte:

– Laboratorio di propulsione a reazione della NASA (JPL)

– Informazioni sulla navicella spaziale Voyager della NASA