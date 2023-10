La NASA adotta misure per estendere le missioni della navicella spaziale Voyager

Gli ingegneri della missione Voyager della NASA stanno implementando misure per garantire che le navicelle Voyager 1 e Voyager 2 continuino a esplorare lo spazio interstellare negli anni a venire. Uno degli obiettivi dei loro sforzi è affrontare i residui di carburante che si sono accumulati all’interno dei tubi stretti di alcuni dei propulsori della navicella spaziale. Questo accumulo può interferire con la capacità dei propulsori di mantenere le antenne puntate verso la Terra per la comunicazione. Il team sta adottando misure per rallentare l’accumulo consentendo al veicolo spaziale di ruotare leggermente più lontano in ciascuna direzione prima di accendere i propulsori, il che ridurrà la frequenza degli accensioni. Questi aggiustamenti sono stati attentamente pianificati per ridurre al minimo l'impatto sulla missione e garantire la raccolta di preziosi dati scientifici.

Il team di ingegneri sta inoltre caricando una patch software per prevenire il ripetersi di un problema tecnico verificatosi su Voyager 1 l'anno scorso. Il problema tecnico è stato causato dai comandi di orientamento errato del sistema di articolazione e controllo dell'assetto (AACS). La patch ha lo scopo di proteggere i veicoli spaziali in futuro e garantirne le operazioni il più a lungo possibile. È stato ampiamente rivisto e controllato per mitigare eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua implementazione. La Voyager 2 riceverà prima la patch come banco di prova prima di applicarla alla Voyager 1, che è più lontana dalla Terra e quindi contiene dati più preziosi.

Voyager 1 e Voyager 2 hanno già percorso grandi distanze dalla Terra, con Voyager 1 a oltre 15 miliardi di miglia di distanza e Voyager 2 a oltre 12 miliardi di miglia di distanza. Il team della missione prevede che con le misure implementate la navicella spaziale continuerà a funzionare almeno per altri cinque anni, se non di più. Le missioni Voyager forniscono dati preziosi sullo spazio interstellare e sono diventate pietre miliari significative nell'esplorazione spaziale.

Fonti: NASA