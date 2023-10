La NASA inizia test cruciali sul motore RS-25 aggiornato per le missioni Artemis

By

La NASA si sta preparando a condurre una serie di test sul motore RS-25 aggiornato, che alimenterà il razzo Space Launch System (SLS) per le future missioni Artemis sulla Luna. I test si svolgeranno presso il Fred Haise Test Stand presso lo Stennis Space Center della NASA nel Mississippi. La serie di test di certificazione, prevista fino al 2024, consisterà in 12 test, ciascuno della durata di almeno 500 secondi, per simulare la durata effettiva del lancio.

I test utilizzeranno il motore di sviluppo E0525 per finalizzare e certificare il progetto del motore RS-25. Questi test forniranno dati vitali sulle prestazioni e sull'affidabilità del motore. Lo scopo dei test è garantire che il motore funzioni come previsto, lanciando in sicurezza i carichi utili e gli astronauti della NASA sulla Luna e oltre.

Il motore RS-25 aggiornato presenta nuovi componenti come un ugello, attuatori idraulici, condotti flessibili e turbopompe. I test verranno effettuati a livelli di potenza compresi tra l'80% e il 113%, con l'obiettivo di stabilire margini di sicurezza affidabili. I nuovi motori RS-25 possono raggiungere fino al 111% di potenza, rispetto ai motori principali dello Space Shuttle modificati utilizzati nelle missioni iniziali di Artemis, che possono raggiungere fino al 109% di potenza.

Una volta completati i test, la NASA, in collaborazione con Aerojet Rocketdyne, l'appaltatore principale dei motori SLS, produrrà 24 nuovi motori RS-25 con il design aggiornato. Questi motori saranno utilizzati nella missione Artemis 5, prevista per il 2028. Ciò segna una pietra miliare importante per la NASA che cerca di riavviare la produzione del motore RS-25.

Sebbene i progressi nella preparazione delle missioni Artemis siano promettenti, ci sono preoccupazioni riguardo all’accessibilità economica del razzo SLS. Un recente rapporto evidenzia l’alto costo del razzo e mette in dubbio la chiarezza dei costi effettivi e il potenziale di futuri ritardi. È necessaria una rivalutazione della spesa della NASA per il programma SLS.

