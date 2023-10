La NASA si prepara per le intense missioni spaziali nel 2024

By

La NASA continua ad ampliare i confini dell’esplorazione spaziale con una serie di prossime missioni il cui lancio è previsto nei prossimi mesi. Mentre alcune sono già state trattate, come l'Atmospheric Waves Experiment (AWE) e la missione Artemis II, c'è un'altra entusiasmante missione all'orizzonte: la missione Space X Crew-8.

Prevista per metà febbraio 2024, la missione Crew-8 fa parte del Commercial Crew Program della NASA e comporterà un volo con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo segna l'ottavo volo operativo dell'equipaggio commerciale della NASA che utilizza una navicella spaziale Crew Dragon, rendendolo una pietra miliare significativa negli sforzi di esplorazione spaziale dell'agenzia.

L'equipaggio della missione è stato accuratamente selezionato e comprende gli astronauti della NASA Matthew Dominick (comandante), Michael Barratt (pilota), Jeanette Epps (specialista di missione) e il cosmonauta Roscosmos Alexander Grebenkin (specialista di missione). Insieme contribuiranno con la loro esperienza e intraprenderanno questo viaggio rivoluzionario.

Oltre alla missione Crew-8, la NASA ha un fitto programma per il 2024. Lo Starline Crew Flight Test (CFT) è previsto per metà aprile, seguito dalla missione Crew-9 a metà agosto. Inoltre, la decima missione di rotazione dell’equipaggio è prevista per l’inizio del 10, a dimostrazione dell’impegno della NASA nei confronti dei continui progressi nell’esplorazione spaziale.

Mentre la NASA si prepara per queste missioni, sono in corso la manutenzione ordinaria e l'elaborazione del razzo Crew-8 Space X Falcon 9 e della navicella spaziale Dragon. L'attenzione ai dettagli garantisce che tutti i sistemi siano in condizioni ottimali, garantendo un lancio e una missione di successo.

Con ogni missione, la NASA spinge i confini della conoscenza umana e spinge l'umanità sempre più lontano nel cosmo. Queste prossime missioni rappresentano l’incessante ricerca scientifica dell’agenzia e aprono la strada a future attività di esplorazione spaziale.

