Un mosaico mai visto prima della Luna rivela dettagli senza precedenti del Polo Sud lunare

By

La NASA ha condiviso un affascinante mosaico della Luna, offrendo una vista mai vista prima del Polo Sud lunare. Creato utilizzando le immagini della Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) e della ShadowCam, il mosaico fornisce dettagli senza precedenti della regione, incluso lo scenografico cratere Shackleton. Questo cratere è di grande interesse per gli scienziati poiché si ritiene che contenga depositi di ghiaccio o altri volatili congelati.

L'immagine, intitolata "Moonlight Sonata", mostra la potenza delle due fotocamere che lavorano insieme. L'LROC cattura immagini dettagliate della superficie lunare ma presenta dei limiti quando si tratta di fotografare aree in ombra che non ricevono mai la luce solare diretta. Al contrario, ShadowCam è 200 volte più sensibile alla luce di LROC ed eccelle nel catturare caratteristiche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa.

Combinando le immagini di entrambi gli strumenti, gli analisti possono creare una mappa visiva completa del terreno e delle caratteristiche geologiche della Luna, coprendo sia le aree più luminose che quelle più scure. Il mosaico evidenzia in particolare le aree permanentemente in ombra all'interno del cratere Shackleton, fornendo dettagli intricati del pavimento e delle pareti interne, grazie alle immagini di ShadowCam. D'altra parte, le aree illuminate dal sole nel mosaico, compreso il bordo e i fianchi del cratere, sono il risultato di immagini raccolte da LROC.

Il cratere Shackleton ha un significato aggiuntivo in quanto si ipotizza che sia uno dei potenziali siti di atterraggio per la missione Artemis III della NASA nel 2025. Questa missione mira a esplorare questa regione inesplorata, che non è mai stata visitata prima dagli esseri umani.

Il recente atterraggio morbido del Chandrayaan-3 indiano vicino al Polo Sud della Luna esemplifica ulteriormente il crescente interesse e l'esplorazione di questa distinta regione lunare.

Fonte:

– Nasa

- CNET