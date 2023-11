Esplorazione dell'Universo: il telescopio SPHEREx della NASA impostato per mappare il cielo

La NASA si sta imbarcando in una nuova ambiziosa missione per svelare i segreti dell'universo con la costruzione dell'osservatorio spaziale SPHEREx. Questo straordinario progetto mira a fornire dettagli e colori senza precedenti poiché mappa oltre 450 milioni di galassie e 100 milioni di stelle nella nostra galassia. Ciò che distingue SPHEREx è la sua capacità di acquisire dati attraverso un'incredibile gamma di 96 bande di colore nella gamma degli infrarossi.

Il completamento del telescopio è attualmente in corso e gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA stanno assemblando i suoi vari componenti nella forma finale. Attraverso SPHEREx, sperano di ottenere informazioni cruciali sulla storia dell'universo, concentrandosi su tre aree principali: l'epoca della reionizzazione, lo spettrofotometro per la storia dell'universo e l'Ice Explorer.

Nell'universo vicino, SPHEREx indagherà la presenza di molecole vitali, come acqua e monossido di carbonio, nella formazione dei dischi stellari all'interno della nostra galassia. Queste molecole sono fondamentali per l’emergere della vita come la conosciamo, e la loro esistenza come ghiacci all’interno di questi sistemi è di immensa importanza.

Avventurandosi nell'universo lontano, SPHEREx approfondirà le origini della formazione di stelle e galassie, in particolare durante l'epoca della reionizzazione. Questo periodo cruciale segnò il momento in cui le prime stelle e galassie dell’universo emisero energia sufficiente per ionizzare ogni atomo di idrogeno nella sua vasta distesa. Analizzando la luce collettiva di questi antichi corpi celesti, gli scienziati sperano di svelare i misteri che circondano la formazione delle galassie e la loro evoluzione nel tempo.

Inoltre, SPHEREx rivolgerà lo sguardo verso l'universo neonato per sondare il concetto di inflazione. Questo fenomeno si riferisce all'espansione esponenziale dell'universo nei fugaci istanti successivi alla sua nascita. Misurando l’impronta dell’inflazione sulle posizioni delle galassie e della materia, SPHEREx mira a contribuire alla nostra comprensione dell’universo primordiale.

Per proteggere SPHEREx dalle radiazioni infrarosse interferenti, il telescopio è dotato di schermi a forma di cono. Questi scudi agiscono come un meccanismo di difesa affidabile contro il calore eccessivo emanato dal sole, dalla Terra e persino dal telescopio stesso. Inoltre, il telescopio deve essere raffreddato a una temperatura gelida di -350 gradi Fahrenheit (-210 gradi Celsius) per osservare efficacemente l'universo a infrarossi debole e distante.

La tecnica spettroscopica di SPHEREx prevede la cattura della luce a lunghezze d'onda precise, consentendo la creazione di mappe del cielo complete. Previsto per il lancio non prima di giugno 2024 su un razzo SpaceX Falcon 9, questo osservatorio tecnologicamente avanzato rivoluzionerà senza dubbio la nostra comprensione dell'universo, offrendo nuove prospettive sugli intricati meccanismi che modellano il nostro ambiente cosmico.

