La passeggiata spaziale è stata rinviata mentre le indagini sulle perdite di refrigerante continuano

Una passeggiata spaziale prevista sulla Stazione Spaziale Internazionale è stata rinviata a causa di un'indagine in corso su perdite di refrigerante. La passeggiata spaziale, originariamente prevista per il 19 ottobre, avrà luogo entro la fine dell’anno. Gli ingegneri necessitano di ulteriore tempo per completare l'analisi della perdita di refrigerante, avvenuta il 9 ottobre. Sebbene il refrigerante non sia pericoloso per l'equipaggio, vengono prese precauzioni per prevenire qualsiasi potenziale degrado dell'attrezzatura causato da piccole tracce della sostanza che entrano nei sistemi interni.

La riprogrammazione della passeggiata spaziale non ha alcun impatto sulle operazioni della stazione spaziale poiché le attività pianificate per la passeggiata spaziale non sono urgenti. Nel frattempo, entro la fine dell’anno sono previste altre due passeggiate spaziali. Il 30 ottobre, gli astronauti della NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli effettueranno la US Spacewalk 89. I loro compiti includono la rimozione di una scatola elettronica difettosa e la sostituzione di un cuscinetto estraibile. Questa sarà la prima passeggiata spaziale per entrambi gli astronauti.

In un'altra passeggiata spaziale, l'astronauta della NASA Loral O'Hara e l'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen condurranno la US Spacewalk 90. ​​I compiti di questa passeggiata spaziale includono la raccolta di campioni per analizzare la presenza di microrganismi all'esterno della stazione spaziale e l'esecuzione di lavori di manutenzione, inclusa la sostituzione di una fotocamera ad alta definizione.

Oltre alle passeggiate spaziali statunitensi, il 25 ottobre i cosmonauti russi Oleg Kononenko e Nikolai Chub intraprenderanno una passeggiata spaziale. I loro compiti riguarderanno l'installazione di un sistema di comunicazione radar sintetico e l'impiego di un nanosatellite per testare la tecnologia delle vele solari.

Le indagini e le passeggiate spaziali in corso dimostrano le regolari attività di manutenzione e riparazione che sono essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente della Stazione Spaziale Internazionale.

Fonte:

– Nasa