La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA rilascerà una capsula campione di asteroidi per l'atterraggio nel deserto dello Utah

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è pronta a rilasciare una capsula campione contenente materiale proveniente dall'asteroide Bennu, che atterrerà poi nel deserto dello Utah. La navicella spaziale, nota come Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security–Regolith Explorer (OSIRIS-REx), ha raccolto un campione di roccia e polvere dalla superficie di Bennu nel 2020. Durante un sorvolo oltre la Terra, la navicella spaziale lancerà la sua capsula campione per il terreno.

Gli asteroidi sono ciò che resta degli albori del nostro Sistema Solare, risalenti a 4.5 miliardi di anni fa. Fungono da capsule del tempo, preservando la storia del nostro sistema solare e potenzialmente contengono indizi sull’origine e l’evoluzione del nostro Sistema Solare. Studiando i campioni direttamente da un asteroide come Bennu, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sull’arrivo di elementi essenziali, come l’acqua e le molecole organiche, che sono cruciali per la vita sulla Terra.

Bennu è considerato un asteroide potenzialmente pericoloso con una leggera possibilità di collisione con la Terra nei prossimi 300 anni. Comprenderne la composizione attraverso il campione raccolto potrebbe aiutare a sviluppare strategie di difesa efficaci. Inoltre, i campioni restituiti direttamente dallo spazio conservano caratteristiche delicate che possono andare perse quando un meteorite entra nell'atmosfera terrestre.

I campioni restituiti direttamente possono rispondere a domande scientifiche che le osservazioni remote non possono risolvere completamente. Il campione di Bennu fornisce una chiara comprensione della sua origine e del contesto geologico, che spesso è sconosciuto con i meteoriti trovati sulla Terra. Inoltre, la chimica ricca di carbonio di Bennu offre approfondimenti sulle molecole organiche rilevanti per la biologia.

Il campione sarà conservato in uno speciale laboratorio di cura presso il Johnson Space Center della NASA a Houston per preservarne le condizioni. Gli scienziati di tutto il mondo avranno accesso a questi campioni per scopi di ricerca, con una parte riservata alle generazioni future. La NASA fornirà una copertura in diretta dell’atterraggio della capsula campione OSIRIS-REx sulle sue piattaforme di social media ufficiali.

Fonte: Singh Rahul Sunilkumar – [fonte senza URL]

Definizioni:

– OSIRIS-REx: origini, interpretazione spettrale, identificazione delle risorse e sicurezza – Veicolo spaziale Regolith Explorer.

– Bennu: un asteroide ritenuto un residuo celeste degli albori del nostro Sistema Solare.

– Capsula dei campioni: un contenitore che contiene i campioni raccolti dall'asteroide Bennu.

– Deserto dello Utah: la destinazione per l'atterraggio della capsula campione.

– Chimica del carbonio: studio delle proprietà chimiche e delle reazioni dei composti del carbonio.

– Curation Lab: un laboratorio specializzato per la conservazione e lo studio di campioni preziosi.

Fonte:

– Singh Rahul Sunilkumar – [fonte senza URL]