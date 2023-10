La sonda solare Parker della NASA stabilisce un nuovo record di velocità nel sorvolo solare

By

La Parker Solar Probe della NASA ha raggiunto la velocità record di 635,266 chilometri orari, rendendolo l'oggetto più veloce mai realizzato dall'uomo. Questo traguardo è stato raggiunto durante il 17° giro della sonda attorno al Sole. Il precedente record di 586,000 chilometri orari era stato stabilito durante il decimo sorvolo solare all’inizio di quest’anno.

Oltre alla sua velocità impressionante, la sonda solare Parker ha anche raggiunto una vicinanza record al Sole, arrivando a 7.26 milioni di chilometri dalla superficie della stella. Questo supera il record precedente e fornisce dati preziosi sulla corona esterna, lo strato più esterno del Sole.

L’obiettivo principale della Parker Solar Probe, lanciata nel 2018, è indagare il mistero del riscaldamento coronale. Gli scienziati sono da tempo perplessi sul motivo per cui la corona è più calda degli strati immediatamente sottostanti. Completando 24 giri attorno al Sole entro il 2025, la sonda mira a far luce su questo fenomeno.

Uno degli aspetti significativi della missione è la capacità della navicella spaziale di effettuare osservazioni dirette dall'interno della corona. Ciò consentirà agli scienziati di comprendere meglio l’atmosfera del Sole e di ottenere informazioni sul vento solare, che è il costante deflusso di materiale solare dal Sole ad una velocità di un milione di miglia all’ora.

Le osservazioni della Parker Solar Probe contribuiranno anche a comprendere come le eruzioni solari possano comportare rischi per gli astronauti e per la tecnologia spaziale studiando le particelle energetiche prodotte durante questi eventi.

Per proteggersi dalle condizioni estreme vicino al Sole, la sonda è dotata di uno schermo in composito di carbonio spesso 4.5 pollici. Questo scudo mantiene gli strumenti scientifici a temperatura ambiente. Altri sistemi cruciali a bordo del veicolo spaziale includono un sistema di raffreddamento del pannello solare e sistemi di gestione dei guasti.

La Parker Solar Probe della NASA è una missione fondamentale che mira a svelare i misteri del Sole e i suoi effetti sul nostro pianeta e sull'esplorazione dello spazio. Raccogliendo dati preziosi sulla corona, sul vento solare e sulle eruzioni solari, gli scienziati sperano di migliorare la nostra comprensione e capacità di prevedere i fenomeni meteorologici spaziali.

Definizioni:

Lo strato più esterno dell'atmosfera del Sole, che è più caldo degli strati sottostanti. Vento solare: Il costante deflusso di materiale solare dal Sole ad una velocità di un milione di miglia all'ora.

