Nuove scoperte attendono gli Skywatcher a novembre: Venere, Giove, Saturno e le meteore delle Leonidi

Novembre è un mese emozionante per gli skywatcher, poiché la NASA svela una serie di eventi celesti che delizieranno coloro che guardano il cielo notturno. Oltre ai favoriti perenni come Venere, Giove e Saturno, anche l'affascinante pioggia di meteoriti delle Leonidi farà la sua apparizione annuale. Preparati ad assistere a queste meraviglie astronomiche e a scoprire le meraviglie che ti attendono.

Venere, il pianeta radioso dell'amore e della bellezza, abbellirà il cielo notturno per tutto novembre. Cercatelo poco prima dell'alba mentre sorge all'orizzonte orientale. Se sei abbastanza fortunato da avere una visione chiara, potresti anche intravedere Giove, che brilla brillantemente mentre tramonta sul lato opposto del cielo.

La mattina del 9 novembre uno spettacolo mozzafiato attende i mattinieri. Una delicata falce di luna sarà sospesa proprio sotto Venere, creando un quadro celeste che sicuramente affascinerà i tuoi sensi. Una settimana dopo, il 17 novembre, la luna crescente apparirà bassa a sud-ovest, inondando il crepuscolo con il suo dolce chiarore. Grazie all'illusione della luna, la luna apparirà più grande vicino all'orizzonte, aumentandone il fascino.

Saturno, la meraviglia dagli anelli, farà una straordinaria apparizione il 20 novembre dopo il tramonto. Guarda il cielo meridionale per trovare Saturno appena sopra un quarto di luna. Come bonus aggiuntivo, le stelle luminose Fomalhaut e Altair si uniranno a questo trio celeste, creando uno spettacolo abbagliante. Quattro giorni dopo, il 24 novembre, si vedrà una luna quasi piena in prossimità di Giove dopo il tramonto.

A novembre, gli appassionati di skywatching potranno godersi l'annuale pioggia di meteoriti delle Leonidi. Lo sciame delle Leonidi, che prende il nome dalla costellazione del Leone, si verifica quando la Terra attraversa le particelle di polvere lasciate dalla cometa Tempel-Tuttle. Il picco dello sciame meteorico avrà luogo durante la notte del 17 novembre, con l'orario migliore per l'osservazione tra la mezzanotte e l'alba del 18. Preparati ad assistere a meteore luminose con scie meravigliose che indugiano nel cielo notturno.

FAQ:

D: Cos'è lo sciame meteorico delle Leonidi?

R: Lo sciame meteorico delle Leonidi è un evento annuale che si verifica quando la Terra attraversa i detriti lasciati dalla cometa Tempel-Tuttle. Le particelle di polvere della cometa bruciano nell'atmosfera terrestre, creando meteore luminose nel cielo notturno.

D: Quando avviene il picco dello sciame meteorico delle Leonidi?

R: Lo sciame meteorico delle Leonidi raggiungerà il picco durante la notte del 17 novembre, con il miglior orario di osservazione tra mezzanotte e l'alba del 18.

D: Come posso ottenere la migliore visione dello sciame meteorico delle Leonidi?

R: Per ottenere la migliore visione dello sciame meteorico delle Leonidi, trova un punto sicuro e buio, lontano dalle luci intense. Sdraiati e guarda dritto in alto per osservare le meteore mentre sfrecciano nel cielo.

Ricordati di segnare i tuoi calendari e impostare le sveglie per questi spettacolari eventi celesti. Con Venere, Giove, Saturno e le meteore delle Leonidi che abbelliscono il cielo notturno, novembre promette di essere un mese straordinario per gli osservatori delle stelle. Non perdere l'opportunità di ammirare le meraviglie dell'universo direttamente dal tuo giardino.

Fonte:

Astronomia. com