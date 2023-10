La NASA invita la comunità scientifica a massimizzare il potenziale scientifico del telescopio spaziale romano

La NASA si avvale dell'aiuto della comunità scientifica per garantire che il telescopio romano Nancy Grace, noto anche come telescopio spaziale romano, sarà in grado di fornire una visione completa dell'universo subito dopo il suo lancio nel 2027. Con il suo ampio campo visivo , il telescopio spaziale romano mira a fare osservazioni generali di galassie distanti e ad aiutare gli scienziati a svelare i misteri della materia oscura e dell'energia oscura, che rappresentano il 95% dell'energia e della materia nel cosmo.

Per gestire le enormi quantità di dati che il telescopio raccoglierà, gli scienziati stanno lavorando su algoritmi di apprendimento automatico per identificare modelli e fenomeni. La collaborazione di altri telescopi, come il telescopio spaziale Hubble, il telescopio spaziale James Webb (JWST), l'Osservatorio Keck e il PRIME giapponese, aiuterà nello sviluppo del piano di osservazione per Roman, compresa la selezione dei target e le regioni di esplorazione. Inoltre, il telescopio spaziale romano collaborerà con PRIME per studiare gli oggetti utilizzando la lente gravitazionale e con Hubble per studiare le antiche galassie e costruire un quadro più completo della storia cosmica. Il telescopio lavorerà anche in tandem con JWST, fornendo una visione più ampia del cosmo e identificando obiettivi che il JWST potrà esaminare in dettaglio.

Il lavoro preparatorio per il Telescopio Spaziale Romano è un processo complesso e interconnesso che coinvolge diversi team scientifici che collaborano per garantire un funzionamento senza intoppi. Questi sforzi getteranno le basi per potenti scoperte scientifiche e massimizzeranno il potenziale dello strumento. Sfruttando l’esperienza e la collaborazione della comunità scientifica, la NASA mira a lanciare il Telescopio Spaziale Romano completamente preparato per esplorare le meraviglie dell’universo.

Fonte:

– Caltech-IPAC/R. Male

– Dominic Benford, scienziato del programma NASA

– Julie McEnery, scienziata senior del progetto del Telescopio Spaziale Romano presso il Goddard Space Flight Center della NASA