Missione Psyche della NASA: esplorazione di un prezioso asteroide

By

La NASA si sta preparando per una missione straordinaria che inizierà il 12 ottobre. La missione ruota attorno alla navicella spaziale Psyche, che viaggerà verso un asteroide utilizzando la propulsione elettrica solare. Questo innovativo sistema di propulsione utilizza l'energia del sole per generare particelle cariche, spingendo la navicella spaziale in avanti.

Ciò che rende questa missione davvero straordinaria è l’obiettivo stesso: un asteroide che vale più di 10,000 quadrilioni di dollari. Per metterlo in prospettiva, supera il valore totale di tutto l’oro sulla Terra. Il lancio della missione è previsto dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX.

L'obiettivo principale della missione Psyche è condurre uno studio completo dell'asteroide. Questo studio potrebbe fornire preziose informazioni sulla formazione iniziale del nostro pianeta e sulla natura dei nuclei planetari. Mappando la superficie dell'asteroide e studiandone le proprietà, gli scienziati sperano di ottenere una comprensione più profonda della sua composizione e delle sue origini.

Oltre al suo significato scientifico, questa missione potrebbe avere profonde implicazioni per l’economia globale. L’immenso valore associato a questo corpo celeste rappresenta un’opportunità per il potenziale sfruttamento delle risorse in futuro.

La missione Psiche è guidata dall'Arizona State University e fa parte del Discovery Program della NASA. La NASA si è preparata con cura per il lancio, assicurandosi che tutto fosse in perfetto ordine. In caso di successo, questa missione innovativa potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione degli asteroidi e del loro potenziale valore economico.

Fonte:



NASA



Arizona State University