Il viaggio verso l'asteroide della psiche: cosa devi sapere

Il lancio della navicella spaziale Psyche della NASA verso la fascia degli asteroidi è stato ritardato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Gli scienziati sono ansiosi di esplorare l’asteroide Psiche, che potrebbe essere un oggetto metallico e forse il nucleo di un pianeta bambino.

Il lancio è previsto venerdì alle 10:19, ora orientale, dal Kennedy Space Center. La navicella sarà trasportata dal razzo Falcon Heavy di SpaceX. Puoi guardare il lancio in diretta su NASA TV e sul canale YouTube dell'agenzia.

Ogni giorno c'è un'opportunità di lancio istantanea e le previsioni del tempo di venerdì mostrano una probabilità dell'85% di un decollo riuscito. La missione deve essere lanciata entro il 25 ottobre per garantire che la navicella spaziale possa raggiungere l'asteroide.

Psiche, dal nome della dea greca dell'anima, fu scoperta nel 1852. Le osservazioni nel corso degli anni hanno suggerito che Psiche è diversa dagli altri asteroidi nella regione tra Marte e Giove. Sembra essere fatto principalmente di metallo, ma misurazioni recenti indicano che potrebbe contenere anche roccia o spazio vuoto.

La navicella spaziale Psyche utilizzerà la gravità di Marte come una fionda nel maggio 2026 per spingersi verso l'asteroide. Si prevede che raggiungerà Psiche nell’agosto del 2029 dopo aver percorso 2.2 miliardi di miglia. La navicella spaziale trascorrerà almeno 26 mesi in orbita attorno all'asteroide, conducendo vari studi e utilizzando una varietà di strumenti.

