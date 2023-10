La NASA lancia con successo la missione Psyche per esplorare un asteroide ricco di metalli

La NASA ha lanciato con successo la missione Psiche, che mira a esplorare un asteroide ricco di metalli preziosi come oro, diamanti e platino. La navicella spaziale Psyche è stata lanciata il 13 ottobre alle 10:19 EDT dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, a bordo di un razzo Falcon Heavy.

Ciò segna una pietra miliare significativa per il Falcon Heavy di SpaceX poiché è la prima missione interplanetaria per il razzo e anche la sua prima missione scientifica per il Launch Services Program della NASA. I due booster laterali del Falcon Heavy sono atterrati con successo sulla Terra presso la stazione spaziale di Cape Canaveral, rendendolo il quarto atterraggio per ciascun booster.

La navicella spaziale intraprenderà un viaggio di sei anni coprendo una distanza di circa 3.6 miliardi di chilometri per raggiungere l'asteroide chiamato Psiche, che orbita attorno al Sole tra Marte e Giove. Questa missione offrirà alla NASA l’opportunità di esplorare un mondo composto principalmente da metalli, in particolare nuclei di ferro.

Durante il viaggio, della durata di circa sei anni, la NASA condurrà la prima dimostrazione di comunicazione ottica oltre la Luna utilizzando la sua tecnologia DSOC (Deep Space Optical Communications). DSOC opererà durante i primi due anni della missione e consentirà comunicazioni ottiche a distanze molto maggiori di quanto possibile in precedenza.

Oltre al DSOC, la navicella spaziale Psyche è dotata di diversi strumenti, tra cui due imager multispettrali, due magnetometri e uno spettrometro di raggi gamma e neutroni. Questi strumenti aiuteranno a mappare e studiare la composizione dell'asteroide al suo arrivo.

Si prevede che la navicella spaziale Psyche raggiungerà l'asteroide Psyche nel 2029, dopo una crociera alimentata dall'energia solare elettrica. Trascorrerà 26 mesi in orbita attorno all'asteroide, conducendo studi approfonditi per migliorare la nostra comprensione della formazione dei nuclei planetari.

Fonti: NASA, SpaceX