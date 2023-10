La missione Psiche della NASA: esplorare un asteroide con un nucleo metallico

La missione Psyche della Nasa, il cui lancio è previsto venerdì 13 ottobre, mira ad esplorare l'asteroide 16 Psyche, che ha un nucleo ricco di metalli. La navicella spaziale sarà sollevata da un razzo SpaceX Falcon Heavy e dovrebbe raggiungere l'asteroide nel 2029.

L'asteroide 16 Psiche, dal nome di un'antica principessa greca, è un enorme asteroide di tipo M che orbita attorno al Sole nella fascia principale degli asteroidi. Ha un diametro di oltre 230 km e contiene metalli come ferro e cobalto. L'obiettivo della missione è determinare l'origine di 16 Psyche e se è simile al nucleo di ferro di un pianeta.

Per raggiungere l’asteroide in sicurezza, la navicella spaziale Psyche utilizzerà la propulsione solare-elettrica, che produce una spinta modesta ma può funzionare continuamente per lunghi periodi di tempo. Questa tecnologia richiede luce solare sufficiente affinché i pannelli solari della navicella possano generare energia elettrica. Anche un'altra missione della Nasa, Lucy, utilizza questo tipo di propulsione.

La missione Psiche mira a raggiungere due obiettivi principali. In primo luogo, cerca di indagare il processo di formazione planetaria studiando un nucleo planetario esposto. La navicella spaziale trasporta una serie di strumenti scientifici, tra cui un imager per mappare la superficie dell'asteroide, un esperimento sulla gravità per determinarne la struttura interna e uno spettrometro per analizzare il suo contenuto minerale.

Inoltre, la missione mira ad accertare se è fattibile l'estrazione dei metalli su 16 Psiche. Data la natura ricca di metalli dell'asteroide, Forbes lo ha definito un “asteroide da quadrilioni di dollari”. Visitare direttamente l'asteroide consente agli scienziati di testare gli attuali modelli di formazione planetaria.

In caso di successo, la missione Psyche fornirà agli scienziati dati preziosi per analizzare e approfondire la nostra comprensione della formazione dei pianeti. La navicella tenterà anche di rilevare qualsiasi campo magnetico residuo sull'asteroide, il che indicherebbe che il suo interno una volta era fuso e ha subito una differenziazione.

Sebbene il viaggio verso questo piccolo oggetto sia impegnativo, la missione ha il potenziale per produrre scoperte scientifiche significative e potenzialmente sbloccare la possibilità di estrarre metalli preziosi nello spazio.

