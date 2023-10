La navicella spaziale Psyche della NASA effettua un emozionante esperimento con la tecnologia laser

La navicella spaziale Psyche della NASA ha intrapreso la sua missione per studiare l'omonimo asteroide ricco di metalli. Oltre a condurre ricerche scientifiche sull’asteroide, la navicella testerà anche una tecnologia laser innovativa chiamata progetto Deep Space Optical Communications (DSOC). Questa tecnologia sperimentale mira a trasmettere grandi quantità di dati da e verso veicoli spaziali lontani, fornendo velocità di dati molto migliorate rispetto alle tradizionali comunicazioni radio. Il DSOC ha il potenziale per rivoluzionare le missioni future, consentendo, ad esempio, la trasmissione di immagini e video ad alta risoluzione da Marte.

Il sistema DSOC è costituito da un ricetrasmettitore laser nel vicino infrarosso e da una fotocamera per il conteggio dei fotoni, alloggiati in un parasole sulla navicella spaziale Psyche. Il ricetrasmettitore laser trasmetterà i dati utilizzando un laser da 4 watt, mentre la fotocamera riceverà dati a bassa velocità dalla Terra. Questa tecnologia verrà testata circa 20 giorni dopo il lancio, anche se servirà principalmente come dimostrazione tecnologica. I dati della missione raccolti da Psiche verranno trasmessi utilizzando le comunicazioni radio convenzionali.

Il DSOC deve affrontare diverse sfide, inclusa la necessità di puntare con precisione il raggio laser verso una stazione ricevente sulla Terra, compensando al contempo l'indebolimento del segnale su grandi distanze. Per ricevere i deboli segnali laser, verranno utilizzati rilevatori di nanofili superconduttori, mantenuti a una temperatura di congelamento di 1 grado Kelvin. Questi rilevatori convertiranno i fotoni in impulsi elettrici, che verranno poi elaborati per estrarre le informazioni nel segnale.

In caso di successo, il sistema DSOC consentirà la trasmissione dei dati con una capacità molto più elevata rispetto ai sistemi radio tradizionali, offrendo megabyte di dati al secondo invece di kilobyte. Questa tecnologia sarà cruciale poiché la richiesta di dati per le missioni spaziali continua a crescere. Mentre l’attuale rete di antenne Deep Space supporta le comunicazioni radio, sono necessarie nuove infrastrutture per i laser ottici. La NASA sta lavorando allo sviluppo dei sistemi di terra necessari per supportare il DSOC, incluso un trasmettitore laser ad alta potenza e l'uso del telescopio Hale da 200 pollici presso l'Osservatorio Palomar del Caltech per ricevere dati ad alta velocità dal veicolo spaziale.

Tuttavia, una limitazione dei laser ottici è la loro vulnerabilità ai fenomeni naturali come nuvole, fumo e foschia. La copertura nuvolosa può interferire con la trasmissione di segnali ottici, rendendo le comunicazioni radio un backup necessario per le future missioni che utilizzano laser ottici.

La missione della navicella spaziale Psyche rappresenta gli ultimi sforzi nell'esplorazione degli asteroidi, dopo il successo del ritorno del campione OSIRIS-REx da Bennu. Mentre la NASA continua ad ampliare i confini dell’esplorazione spaziale, DSOC rappresenta un passo significativo nel consentire la trasmissione di dati a banda elevata da destinazioni lontane come Marte.

Fonti: NASA, NASA/JPL-Caltech, Osservatorio Caltech/Palomar