La missione Psiche: esplorare un asteroide con un nucleo metallico

La missione Psyche è un'impresa della NASA destinata a esplorare un asteroide chiamato 16 Psyche. Questo particolare asteroide è di grande interesse per gli scienziati a causa della sua somiglianza con il nucleo di ferro di un pianeta, potenzialmente anche con il nucleo della Terra. La missione mira a studiare la composizione e la formazione dell'asteroide, nonché a determinare la fattibilità dell'estrazione dei suoi preziosi metalli.

I pianeti si formano attraverso un processo chiamato accrescimento, in cui piccoli frammenti di materiale accumulano massa attraverso l'attrazione gravitazionale e le collisioni. La maggior parte della massa di un pianeta viene acquisita entro i suoi primi milioni di anni. Durante questo periodo violento si verificano spesso collisioni catastrofiche tra mondi giovani, che portano alla distruzione di alcuni pianeti. 16 Psiche può essere un esempio di un pianeta così “stentato”.

Secondo le prove attuali, 16 Psiche sembra aver attraversato un processo chiamato differenziazione, in cui il materiale più pesante affonda nel nucleo e il materiale più leggero risale in superficie. Tuttavia, subì anche un impatto catastrofico con un altro mondo giovane, cancellandone gli strati esterni e lasciando esposto un nucleo denso e ricco di metalli.

La missione Psyche mira a distinguere tra diversi modelli di formazione dell'asteroide. Visitando 16 Psiche, gli scienziati sperano di testare le attuali teorie sulla formazione planetaria e di ottenere informazioni sulla struttura di un nucleo planetario, che non può essere osservato direttamente sulla Terra.

La navicella spaziale è dotata di vari strumenti scientifici, tra cui un imager per mappare la superficie dell'asteroide, un esperimento sulla gravità per determinarne la struttura interna e uno spettrometro per analizzare il suo contenuto minerale. Uno strumento particolare, il magnetometro, è progettato per rilevare qualsiasi campo magnetico residuo, indicando il passato fuso e la differenziazione dell'asteroide.

Il completamento con successo della missione fornirebbe dati preziosi per l’analisi e contribuirebbe alla nostra comprensione della formazione planetaria. Potrebbe anche avere implicazioni per future attività minerarie, poiché Forbes ha soprannominato 16 Psyche un “asteroide da quadrilioni di dollari”.

Fonte: la conversazione

Definizioni:

– Accrescimento: il processo in cui piccole particelle si uniscono gradualmente per formare corpi più grandi, come i pianeti.

– Differenziazione planetaria: la separazione delle sostanze interne di un pianeta in strati distinti in base alla densità.

– Quadrilione: numero pari a un miliardo di milioni.