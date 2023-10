La navicella spaziale Psyche della NASA inizia la spedizione verso un asteroide ricco di metalli

By

La navicella spaziale Psyche della NASA ha iniziato il suo viaggio per esplorare l'omonimo asteroide ricco di metalli. Lanciata a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, questa missione segna la prima del suo genere a studiare un asteroide composto principalmente da componenti metallici.

Dopo essere sfuggita alla gravità terrestre, la navicella spaziale Psyche utilizzerà la propulsione elettrica solare per completare il suo viaggio di sei anni verso l'asteroide. Si prevede che raggiungerà la sua destinazione nel 2029, coprendo una distanza di circa 2.2 miliardi di miglia. All'arrivo, la navicella spaziale trascorrerà 26 mesi in orbita attorno all'asteroide, catturando immagini, mappando la superficie e raccogliendo dati cruciali per determinarne la composizione.

Si ritiene che l'asteroide Psiche sia un residuo del nucleo ricco di ferro di un planetesimo, che ha svolto un ruolo cruciale nella formazione dei pianeti rocciosi. Con una larghezza stimata di 173 miglia, potrebbe aver subito molteplici collisioni ad alto impatto durante le prime fasi della formazione del sistema solare, portando alla rimozione del suo strato esterno di materiale roccioso. Lo studio di Psiche potrebbe fornire informazioni sullo sviluppo del nucleo della Terra e dei nuclei di altri pianeti terrestri.

Questa missione ha un grande significato a causa dell'alto contenuto di metalli dell'asteroide. Gli scienziati sperano che le scoperte fatte dallo studio di Psiche miglioreranno la nostra comprensione della formazione dei pianeti e della composizione dei nuclei planetari.

La navicella spaziale Psyche è dotata di strumenti progettati per discernere tracce di un campo magnetico, analizzare la composizione chimica dell'asteroide e raccogliere informazioni sulle sue caratteristiche superficiali e sulla composizione minerale. Trasporta anche l'esperimento Deep Space Optical Communications (DSOC), che valuterà le capacità di comunicazione ottica o laser nello spazio, fornendo approfondimenti per le future missioni della NASA.

Durante tutta la missione, è possibile accedere al tracciamento in tempo reale della posizione della navicella tramite Eyes on the Solar System della NASA, uno strumento di visualizzazione 3D gratuito basato sul web.

Questa missione rappresenta un passo avanti cruciale nella nostra esplorazione del sistema solare, offrendo preziose opportunità per conoscere l’origine dei corpi rocciosi e la formazione del nostro pianeta.

