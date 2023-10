Un viaggio a 16 Psiche: l'ambiziosa missione della NASA per studiare un asteroide straordinario

By

La NASA si sta imbarcando in un'entusiasmante missione spaziale chiamata Psyche, che prevede l'invio di un veicolo spaziale in un viaggio di 2.2 miliardi di miglia verso un asteroide chiamato 16 Psyche. A differenza delle normali rocce spaziali, si ritiene che 16 Psyche sia il nucleo metallico rimanente di un pianeta che ha perso i suoi strati esterni secoli fa. Se questa ipotesi è accurata, l’asteroide ha il potenziale per fornire preziose informazioni sul nucleo della Terra, poiché si prevede che sia 16 Psiche che il nostro pianeta abbiano composizioni metalliche simili costituite da ferro e nichel.

Tuttavia, anche se gli scienziati si sbagliassero e Psiche risultasse essere un oggetto cosmico diverso, sarebbe comunque motivo di celebrazione. In effetti, la seconda possibilità proposta dal team è che 16 Psyche sia costituito da materiale che ha avuto origine vicino al sole e ha subito un processo di trasformazione in cui gli atomi di ossigeno si sono disconnessi dagli atomi di ferro, lasciando dietro di sé la forma metallica. Questo tipo di materiale è stato a lungo teorizzato dagli scienziati planetari ma non è mai stato trovato nel sistema solare prima d'ora.

La missione Psyche, il cui lancio è previsto per il 12 ottobre a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX, mira a esplorare questo intrigante asteroide e potenzialmente a riscrivere la nostra comprensione del primo sistema solare. Un aspetto notevole di questa missione è l'uso dei propulsori ad effetto Hall, che sono un sistema di propulsione che ionizza il gas xeno utilizzando l'elettricità. Gli ioni carichi risultanti creano un campo elettrico, spingendo la navicella spaziale a una velocità incredibilmente elevata di 15 chilometri al secondo.

Dopo il lancio, la navicella spaziale Psyche inizierà il suo viaggio verso 16 Psyche, assistita dai propulsori ad effetto Hall. Una volta raggiunto le vicinanze di Marte, utilizzerà una manovra di fionda gravitazionale per ottenere la velocità necessaria per raggiungere l'asteroide. All'arrivo, la sonda utilizzerà diversi strumenti di misurazione per studiare la composizione dell'asteroide e il campo magnetico, fornendo dati preziosi e potenziali approfondimenti sulla formazione del primo sistema solare.

Si prevede che questa ambiziosa missione rivoluzionerà la nostra comprensione degli asteroidi e delle origini dei corpi celesti. Le scoperte di Psiche lasceranno senza dubbio un segno significativo nel campo dell'astronomia, offrendoci uno sguardo sui misteri del nostro vicinato cosmico.

