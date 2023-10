Missione Psiche della NASA: viaggio al centro di un asteroide.

Psiche, la dea greca dell'anima, prestò il suo nome a un oggetto celeste scoperto nel 1852 dall'astronomo italiano Annibale de Gasparis. Oggi Psiche, il sedicesimo asteroide mai scoperto, si distingue come il più grande asteroide di “tipo M” nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Con un diametro di circa 16 km, Psiche è composta principalmente da ferro e nichel, somigliando al nucleo della Terra.

Cercando di raccogliere indizi sull'inaccessibile interno della Terra, la NASA ha recentemente lanciato una navicella spaziale in un viaggio di sei anni e 3.6 miliardi di chilometri per incontrarsi con Psiche. Si ritiene che gli asteroidi di tipo M come Psiche siano i resti di pianeti distrutti nelle prime fasi del Sistema Solare. Questi mondi metallici fungono da “laboratori naturali” per lo studio dei nuclei planetari.

Studiare il nucleo della Terra utilizzando i metodi attuali è impegnativo, poiché le osservazioni sono limitate ai meteoriti e alla sismologia. I meteoriti metallici forniscono solo scorci sulla storia primordiale del Sistema Solare, mentre la sismologia richiede dati accurati dai sismografi, che sono limitati, in particolare negli oceani e nell'emisfero meridionale. Inoltre, gli strati esterni della Terra ostacolano la nostra visione diretta del nucleo.

La missione della NASA su Psiche mira a esplorare l'asteroide e determinare se si tratta del nucleo un tempo fuso di un pianeta distrutto che si è gradualmente raffreddato nel tempo. Inoltre, la missione cerca di rivelare l'età della superficie di Psiche, la sua composizione chimica e se contiene elementi più leggeri insieme a ferro e nichel. Queste informazioni potrebbero fornire preziose informazioni sull’evoluzione del nostro pianeta.

Equipaggiata con una serie di strumenti, tra cui fotocamere, spettrometri e magnetometri, la navicella spaziale raccoglierà dati sulla forma, la massa, la gravità e il potenziale di Psiche per l'esplorazione mineraria. Gli scienziati attendono con impazienza i progressi della missione, anticipando la ricchezza di conoscenze che porterà alla luce sul nucleo di un asteroide e sui segreti che potrebbe nascondere sul nostro mondo.

