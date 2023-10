La missione Psiche: esplorare il nucleo di un asteroide

By

La missione Psiche, lanciata dalla NASA, mira ad esplorare l'asteroide chiamato Psiche, che si ritiene sia il nucleo di un pianeta distrutto. Psiche è un asteroide speciale per via della sua composizione. Con un diametro medio di 226 km, è il più grande asteroide di tipo M, costituito in gran parte da ferro e nichel, simile al nucleo terrestre.

Gli asteroidi di tipo M come Psiche sono resti di pianeti che furono distrutti nelle prime fasi del Sistema Solare. Offrono un'opportunità unica per studiare i nuclei planetari. Gli scienziati della Terra hanno un accesso limitato al nucleo terrestre e si affidano a metodi indiretti come lo studio dei meteoriti metallici e l'uso della sismologia.

La missione su Psiche fornirà preziose informazioni sull'inaccessibile interno del nostro pianeta. Indagherà se Psiche è il nucleo solidificato di un pianeta distrutto o se è fatto di materiale che non è mai stato fuso. La missione studierà anche l’età della superficie dell’asteroide, la composizione chimica, la forma, la massa, la distribuzione della gravità e il potenziale per l’esplorazione mineraria.

La navicella spaziale è dotata di una serie di strumenti, tra cui fotocamere, spettrometri, magnetometri e gravimetri, per raccogliere dati durante il suo viaggio di sei anni verso Psiche. Gli scienziati della Terra sono ansiosi di analizzare le informazioni raccolte per migliorare la nostra comprensione del nucleo della Terra e della sua evoluzione.

Questa missione rappresenta un'opportunità unica per studiare i nuclei planetari in un modo che attualmente non è possibile utilizzando metodi basati sulla Terra. I risultati della missione Psyche potrebbero fornire preziose informazioni sulla storia iniziale e sulla formazione del nostro pianeta.

