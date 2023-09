La missione di ritorno del campione su Marte della NASA deve affrontare sfide, tempistiche ritardate e preoccupazioni sul budget

Secondo il rapporto finale di un comitato di revisione indipendente, l'ambiziosa ricerca della NASA di riportare campioni da Marte, nota come missione Mars Sample Return (MSR), ha incontrato sfide significative. Il comitato di revisione ha descritto la missione come estremamente complessa con aspettative di budget e di programma non realistiche. Di conseguenza, la NASA ha interrotto i suoi piani per confermare i costi e le tempistiche ufficiali, formando al contempo un proprio team per rivedere il rapporto e formulare raccomandazioni per il percorso della missione entro il secondo trimestre del 2024.

La missione MSR è considerata una delle imprese più complesse intraprese dall'agenzia spaziale, che prevede l'assemblaggio e il lancio di più veicoli spaziali, tra cui un orbiter, un lander, due elicotteri e un razzo, con l'obiettivo di raggiungere Marte entro il 2028. Tuttavia, il comitato di revisione suggerisce che non c’è quasi alcuna possibilità che il lander e l’orbiter siano pronti per il lancio entro il 2028. Invece, il comitato propone di puntare a una disponibilità al lancio nel 2030.

Fin dalla sua nascita, la NASA ha dovuto affrontare difficoltà nella gestione del budget e del programma per la missione Mars Sample Return. Il comitato di revisione indipendente, istituito a maggio, aveva il compito di valutare i piani tecnici, di costo e di pianificazione prima della conferma del progetto della missione. Sandra Connelly, vice amministratore associato per la scienza della NASA, ha sottolineato il ruolo dei comitati di revisione indipendenti nel valutare se l'agenzia è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di missione entro il budget stanziato.

La stima ufficiale dei costi per la missione MSR non è stata ancora dichiarata. Nel 2020, la NASA e l’Agenzia spaziale europea hanno stimato un costo minimo di 7 miliardi di dollari, ma sono emerse preoccupazioni sul superamento del budget. Il recente rapporto suggerisce che il costo dell’intero ciclo di vita della missione oscillerà probabilmente tra gli 8 e gli 11 miliardi di dollari.

Per rimanere in linea con il lancio del 2028, la NASA ha richiesto un finanziamento aggiuntivo di 250 milioni di dollari per l’anno fiscale in corso e altri 250 milioni di dollari nel 2024. La sottocommissione per gli stanziamenti del Senato, nel suo rapporto per la proposta di budget per il 2024, ha ordinato alla NASA di presentare un profilo dettagliato di finanziamento anno per anno nell’ambito del costo del ciclo di vita di 5.3 miliardi di dollari delineato nel Decadal Survey 2022 sulla scienza planetaria. In caso contrario, la missione potrebbe essere annullata.

Nonostante le sfide e le preoccupazioni sul budget, il comitato di revisione indipendente riconosce l’importanza fondamentale della missione Mars Sample Return nel programma di esplorazione di Marte della NASA. La missione ha il potenziale per rispondere a domande fondamentali sulla storia di Marte e sull’esistenza della vita extraterrestre. Il rapporto sollecita la NASA a comunicare in modo efficace il significato della missione al pubblico e alle parti interessate poiché ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione di Marte e del più ampio Sistema Solare.

