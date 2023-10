Radiotelescopio della NASA in pensione per studiare le macchie solari durante l'eclissi solare anulare

Un radiotelescopio della NASA in disuso verrà utilizzato durante l’imminente eclissi solare anulare del 14 ottobre per studiare gli effetti della copertura lunare sulle macchie solari. Questo progetto, noto come Solar Patrol, fa parte del programma di scienza dei cittadini e servirà come prova per un esperimento più ampio durante l'eclissi solare totale dell'8 aprile del prossimo anno. Il telescopio, chiamato Goldstone Apple Valley Radio Telescope (GAVRT), era precedentemente utilizzato dalla NASA per studiare lo spazio profondo. Ora viene utilizzato dagli studenti a distanza per vari studi scientifici, inclusa la mappatura del sole alle lunghezze d'onda radio.

Durante le eclissi, GAVRT osserverà la corona interna del sole per studiare le regioni attive e le macchie solari. Le macchie solari sono disturbi nel campo magnetico del sole che possono essere visti come macchie scure sulla sua superficie. Il radiotelescopio si concentrerà sullo studio di queste regioni attive mentre la Luna passa sopra di esse. Analizzando le emissioni radio a diverse frequenze, i ricercatori saranno in grado di misurare il campo magnetico negli strati solari sopra le macchie solari.

Anche se GAVRT non sarà in grado di catturare immagini visivamente accattivanti, fornirà dati preziosi sul comportamento delle macchie solari durante le eclissi. Man mano che la Luna copre diverse porzioni della macchia solare nel tempo, la potenza raccolta dall’antenna diminuirà. Ciò consentirà agli scienziati di analizzare le macchie solari in dettaglio ad alta risoluzione e di osservare eventuali cambiamenti nelle emissioni radio dalle regioni attive.

Il successo del progetto dipende dalla presenza delle macchie solari durante le eclissi e dalla geometria della loro interazione con la luna. Sebbene le eclissi stesse non saranno totali o anulari, le condizioni specifiche determineranno se il radiotelescopio sarà in grado di raccogliere i dati necessari.

Nel complesso, questo progetto dimostra il potenziale delle apparecchiature NASA ritirate che possono essere riutilizzate per la ricerca scientifica e il valore delle iniziative scientifiche dei cittadini nell’espansione della nostra conoscenza del cosmo.

