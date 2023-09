Il rover Perseverance batte i record navigando autonomamente attraverso l'impegnativo terreno marziano

Il rover Perseverance della NASA ha compiuto un'impresa straordinaria attraversando un grande campo di massi a una velocità record su Marte. Per portare a termine questo compito è servito solo un terzo del tempo che il suo predecessore, Curiosity, avrebbe impiegato. Il viaggio di successo del rover attraverso il terreno impegnativo di Snowdrift Peak nel cratere Jezero è una testimonianza delle sue avanzate capacità di navigazione autonoma.

Perseverance è entrata nel cratere Jezero il 26 giugno 2023, con la missione di esplorare Snowdrift Peak, una regione rocciosa all'interno del cratere. Il terreno si è rivelato più accidentato e densamente popolato di grandi rocce rispetto a qualsiasi altro che il rover avesse incontrato prima. Invece di evitare questo ostacolo, che avrebbe richiesto settimane, Perseverance ha deciso di affrontarlo direttamente.

La capacità del rover di navigare attraverso questo terreno impegnativo è principalmente attribuita al suo avanzato sistema AutoNav, che fornisce funzionalità di guida autonoma. A differenza dei suoi predecessori, Perseverance ha un vantaggio unico: i suoi due cervelli informatici lavorano insieme, consentendogli di prendere decisioni in tempo reale.

Grazie alle sue notevoli capacità di navigazione autonoma, Perseverance è stata in grado di attraversare Snowdrift Peak in poco più di un mese, trascorrendo solo una piccola parte del tempo in movimento reale. Ha coperto una distanza di 2,490 piedi (759 metri), superando il percorso originale pianificato dalla NASA di 1,706 piedi (520 metri). Il processo decisionale in tempo reale di AutoNav ha consentito al rover di manovrare attorno alle rocce che non erano visibili nelle immagini orbitali utilizzate per la pianificazione del percorso.

Perseverance ha stabilito record su Marte con le sue capacità di navigazione. Detiene il record di distanza percorsa in un giorno di 1,140.7 piedi (347.7 metri), ovvero poco meno di un quarto di miglio. Inoltre, detiene il record per la navigazione marziana più lunga senza assistenza umana, coprendo 2,296.2 piedi (699.9 metri).

Tuttavia, il rover affronterà ancora terreni più impegnativi nei giorni e nei mesi a venire mentre continua la sua missione alla ricerca di segni di vita biologica su Marte. Recentemente, ha iniziato ad attraversare il Muro di Mandu, una linea di cresta lungo il bordo interno del bordo occidentale di Jezero, presentando ulteriori sfide per il rover e il suo sistema AutoNav.

I risultati ottenuti da Perseverance nella navigazione autonoma attraverso il difficile terreno marziano dimostrano il suo impegno nel massimizzare i tempi di esplorazione scientifica e nella continua ricerca di scoperte scientifiche. I risultati ottenuti finora evidenziano le capacità avanzate del rover, ponendo le basi per scoperte più entusiasmanti in futuro.

Fonte: Il rover Perseverance della NASA realizza una navigazione autonoma rivoluzionaria, (NASA, 2023)