Il rover Perseverance della NASA stabilisce un record con l'aiuto di AutoNav

Il rover Perseverance della NASA ha raggiunto un traguardo significativo manovrando con successo attraverso una zona pericolosa della terra marziana con l'assistenza del suo sistema di navigazione automatica, AutoNav. Questa impresa ha consentito agli scienziati di risparmiare tempo prezioso, consentendo loro di concentrarsi sulla conduzione di ulteriori ricerche scientifiche.

In genere, il team di missione traccia manualmente la rotta del rover. Tuttavia, l'AutoNav si è rivelato eccezionale in questo caso poiché ha guidato in modo sicuro Perseverance attorno alle rocce nascoste alle immagini dell'orbiter. Del Sesto, il vice responsabile della pianificazione del rover di Perseverance, ha affermato che l'area era densamente disseminata di grandi rocce, il che rappresentava una sfida. Aggirare gli ostacoli avrebbe richiesto settimane, lasciando meno tempo all’esplorazione scientifica. Pertanto, il team ha deciso di affidarsi ad AutoNav e di navigare direttamente attraverso il terreno pericoloso.

Alla fine di giugno, Perseverance è entrata nel campo di massi noto come “Snowdrift Peak” e, guidata da AutoNav, ha attraversato con successo l’area. Alla fine di luglio, il rover aveva percorso 759 metri (0.8 chilometri), poco più dei 520 metri (0.5 chilometri) che avrebbe percorso in linea retta. L'assistenza di AutoNav ha consentito a Perseverance di navigare attorno a rocce che non erano visibili alla squadra di missione, dimostrando l'efficacia del sistema di navigazione automatica.

La navigazione automatica è stata fondamentale per i rover su Marte della NASA dal 1997, quando il primo rover, Sojourner, evitò rocce pericolose utilizzando un navigatore a base di silicio. Tuttavia, il rover aveva bisogno di fermarsi frequentemente per riorientarsi a causa della sua memoria limitata. I rover successivi migliorarono questa tecnologia, con Perseverance ora dotato di potenti fotocamere e un computer dedicato per l'elaborazione delle immagini in tempo reale. Ciò consente ad AutoNav di pianificare il percorso senza richiedere al rover di fermarsi e prendere decisioni.

Il doppio sistema informatico di Perseverance gli ha anche permesso di stabilire record precedenti su Marte, inclusa la guida di 699.9 metri (0.6 chilometri) nel cratere Jezero senza revisione umana. Recentemente, il rover ha intrapreso la sua quarta campagna scientifica, esplorando le regioni interne del bordo occidentale del cratere Jezero. Quest’area è nota per essere ricca di carbonati, fornendo preziose informazioni sulla possibilità di un’antica vita microbica su Marte.

Le sfide di navigazione in questo nuovo terreno metteranno alla prova le capacità di AutoNav, ma il team della missione è fiducioso e pronto a superare qualsiasi ostacolo. Perseverance continua a superare le aspettative, dimostrando il valore dei sistemi di navigazione avanzati nell’esplorazione del pianeta rosso.

Fonte:

– Il rover Perseverance della NASA stabilisce un record con l'aiuto del sistema di navigazione

– I Mars Rover della NASA: Sojourner, Opportunity, Spirit e Curiosity