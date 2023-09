Il rover Perseverance della NASA stabilisce nuovi record di velocità su Marte

Il rover Perseverance della NASA ha compiuto notevoli progressi sulla superficie marziana, raggiungendo nuovi record di velocità dal suo atterraggio nel febbraio 2021. Equipaggiato con un pilota computerizzato avanzato chiamato AutoNav, Perseverance ha coperto una distanza di 2,490 piedi (759 metri) attraverso un'area conosciuta come Snowdrift Peak in appena una frazione del tempo impiegato dai precedenti rover su Marte.

AutoNav, descritto in dettaglio in un recente articolo pubblicato sulla rivista Science Robotics, aiuta il rover a ridurre il tempo di guida tra i punti di interesse scientifico. Tyler Del Sesto, vice responsabile della pianificazione del rover per Perseverance, ha descritto il terreno impegnativo di Snowdrift Peak come densamente popolato di grandi rocce. Nonostante gli ostacoli, la squadra ha deciso di proseguire dritto invece di optare per una deviazione, che avrebbe richiesto molto più tempo.

Il sistema AutoNav di Perseverance ha consentito al rover di stabilire diversi record, tra cui una distanza di guida in un solo giorno di 1,140.7 piedi (347.7 metri) e la distanza di viaggio più lunga senza intervento umano di 2,296.2 piedi (699.9 metri). La capacità del doppio cervello del rover, con due sistemi informatici che lavorano insieme, gli consente di prendere decisioni in tempo reale mentre esplora la superficie marziana.

Mentre Perseverance continua la sua esplorazione, si trova ora ad affrontare nuove sfide. Ha iniziato la sua quarta campagna scientifica, esplorando il "Muro di Mandu", che è ricco di carbonati e potrebbe fornire preziose informazioni sulla storia ambientale di Marte e potenziali segni di antica vita microbica. L'evoluzione dei rover su Marte dal 1997 è stata evidente, con progressi in termini di dimensioni, mobilità e tecnologia. Perseverance, con le sue fotocamere più veloci e un computer dedicato all'elaborazione delle immagini, rappresenta un ottimo esempio dei progressi compiuti nell'esplorazione marziana.

Fonte: NASA/JPL-Caltech