Il rover Perseverance della NASA produce ossigeno su Marte

Il rover Perseverance della NASA ha raggiunto un traguardo significativo producendo ossigeno su Marte. Utilizzando il dispositivo Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), il rover ha convertito l'anidride carbonica in ossigeno per un periodo di due anni. Questo esperimento rivoluzionario ha generato 4.3 once (122 grammi) di ossigeno, sufficienti a sostenere un astronauta per tre ore.

Il successo della produzione di ossigeno su Marte racchiude un enorme potenziale per la futura esplorazione umana del pianeta. La capacità di generare ossigeno dalle risorse locali potrebbe consentire agli astronauti di “vivere della terra” e stabilire una presenza sostenibile su Marte. L'atmosfera del Pianeta Rosso è composta per il 95% da anidride carbonica, il che la rende una fonte abbondante per l'estrazione di ossigeno.

MOXIE non solo fornisce aria respirabile agli astronauti, ma ha anche il potenziale per produrre propellente per razzi. La capacità di creare ossigeno e carburante per missili dall'atmosfera di Marte è cruciale per le missioni lunari a lungo termine, per lo sviluppo di un'economia lunare e per l'eventuale esplorazione umana di Marte.

Tuttavia, nonostante questo risultato significativo, rimangono ancora molte sfide prima che si possa stabilire una colonia vitale su Marte. Le temperature estremamente basse di Marte e la bassa pressione atmosferica presentano rischi significativi per la salute umana. L’assenza di uno strato protettivo di ozono espone gli astronauti a radiazioni cancerogene, mentre il viaggio su Marte provoca perdite estreme di densità ossea.

Ciò nonostante, il rover Perseverance continua ad esplorare Marte alla ricerca di segni di vita antica. Nell’ambito della missione Mars 2020 della NASA, il rover raccoglie campioni di roccia per future analisi sulla Terra. Ad accompagnare Perseverance è l'elicottero Ingenuity, che ha effettuato 57 voli sulla superficie marziana, ampliando ulteriormente la nostra comprensione del pianeta.

