Il rover Perseverance della NASA cattura il diavolo della polvere marziana nel cratere Jezero

Il rover Perseverance della NASA continua a fornire spunti affascinanti sull'ambiente marziano. Il 30 agosto 2023, il rover ha catturato un diavolo di polvere marziano che si muoveva lungo il bordo occidentale del cratere Jezero di Marte. Questo particolare diavolo di polvere è stato individuato dalle Navcam di Perseverance e registrato in un video composto da 21 fotogrammi ripresi a quattro secondi di distanza.

I diavoli della polvere sono comuni su Marte e svolgono un ruolo cruciale nello spostamento e nella ridistribuzione della polvere in tutto il pianeta. Gli scienziati studiano questi fenomeni per migliorare la loro comprensione dell'atmosfera marziana e migliorare i modelli meteorologici. I diavoli della polvere su Marte sono più deboli e più piccoli di quelli sulla Terra, ma possono comunque crescere fino a diventare più grandi delle loro controparti terrestri.

Dalle immagini catturate da Perseverance, gli scienziati hanno determinato che il diavolo di polvere avvistato si trovava a circa 2.5 miglia di distanza dalla posizione del rover in un punto chiamato "Thorofare Ridge". Si stima che si muovesse ad una velocità di circa 12 miglia orarie e avesse una larghezza di circa 200 piedi. Sebbene nell’inquadratura della fotocamera fosse visibile solo la parte inferiore del diavolo di polvere, gli scienziati sono stati in grado di stimare la sua altezza completa analizzando l’ombra che proiettava. L'altezza stimata del diavolo di polvere era di circa 1.2 miglia.

Perseverance e il suo compagno rover Curiosity monitorano l'ambiente circostante alla ricerca di diavoli di polvere scattando immagini regolari in bianco e nero in tutte le direzioni. Queste immagini aiutano gli scienziati a monitorare la presenza e il comportamento dei diavoli di polvere su Marte.

L'obiettivo principale di Perseverance è l'astrobiologia, inclusa la ricerca di segni di antica vita microbica su Marte. La missione mira anche a caratterizzare la geologia del pianeta e il clima del passato, aprire la strada all'esplorazione umana e raccogliere e nascondere rocce e regolite marziane per future missioni di ritorno di campioni.

In collaborazione con l'Agenzia spaziale europea e con le future missioni, i campioni raccolti da Perseverance verranno recuperati da Marte e rimandati sulla Terra per un'analisi dettagliata. Questa missione Mars 2020 fa parte della più ampia iniziativa di esplorazione Moon to Mars della NASA, che include le missioni Artemis sulla Luna come trampolino di lancio per l'esplorazione umana di Marte.

Fonte: NASA/JPL-Caltech, definizioni del glossario della NASA e dell'ESA