MOXIE della NASA: rivoluzionare l'esplorazione di Marte con la produzione di ossigeno

Il rover Perseverance della NASA, grande quanto un'auto, ha fatto notizia quando è atterrato su Marte nel febbraio 2021. Insieme a Perseverance, anche una piccola scatola dorata chiamata MOXIE è arrivata sul Pianeta Rosso. MOXIE, abbreviazione di “Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment”, è stato progettato per produrre ossigeno su Marte e ha completato con successo la sua missione.

Durante il suo periodo operativo, MOXIE ha generato una quantità impressionante di ossigeno. Nella sua corsa finale, MOXIE ha prodotto 9.8 grammi (0.35 once) di ossigeno, portando il totale a 122 grammi (4.3 once), il doppio di quanto inizialmente stimato dagli scienziati. Il dispositivo è stato in grado di produrre 12 grammi (0.4 once) di ossigeno all'ora con una purezza di almeno il 98%.

Ci sono due ragioni principali per produrre ossigeno su Marte. Innanzitutto, i futuri astronauti sul pianeta avranno bisogno di una quantità sufficiente di ossigeno durante il loro soggiorno. In secondo luogo, l’ossigeno è un componente cruciale nel carburante per missili. Inviare abbastanza carburante per missili su Marte per il viaggio di ritorno richiede una quantità significativa di ossigeno. Il successo di MOXIE nella produzione di ossigeno su Marte potrebbe potenzialmente ridurre il peso dei carichi utili e rendere più fattibile l'esplorazione umana del Pianeta Rosso.

Gli scienziati ritengono che tecnologie come MOXIE potrebbero essere utili anche per le missioni lunari. Estrarre risorse come acqua e ossigeno dalla Luna sarebbe essenziale per creare carburante per missili e stabilire una presenza a lungo termine sulla Luna.

MOXIE funziona estraendo ossigeno dalle molecole di anidride carbonica nell'atmosfera di Marte. Il processo richiede temperature di circa 1,470 gradi Fahrenheit (800 gradi Celsius). Il dispositivo è realizzato con materiali resistenti al calore, tra cui parti in lega di nichel, aerogel leggero e un rivestimento dorato che riflette il calore infrarosso.

Il successo di MOXIE ha aperto la strada a futuri sforzi nella produzione di ossigeno su Marte. Sebbene non ci siano piani per MOXIE 2.0, la NASA intende sviluppare un sistema su vasta scala che includa capacità di stoccaggio dell’ossigeno e di liquefazione.

In conclusione, i risultati di MOXIE segnano un passo significativo nel progresso dell'esplorazione spaziale. La capacità di produrre ossigeno su Marte è promettente per sostenere la vita umana nelle future missioni sul Pianeta Rosso e ridurre al minimo la necessità di carichi utili pesanti.

Fonte:

– NASA.gov

– Missione Perseverance Rover della NASA (link alla fonte rimosso)