La prossima destinazione di Perseverance Rover: Jurabi Point

By

Il rover Perseverance ha completato il suo primo campione di base dell'unità Margin e si sta ora preparando a esplorare la sua prossima destinazione nella Margin Campaign. La prossima tappa è un luogo chiamato "Jurabi Point", che era stato molto atteso dagli scienziati del team anche prima dell'atterraggio su Marte.

Prima di dirigersi verso Jurabi Point, il rover sta concludendo le sue indagini nell'attuale area di lavoro. Dopo aver raccolto i dati dall'abrasione dell'unità del primo margine, il rover ha eseguito un breve viaggio, o "bump", verso una vicina regione di interesse. Le immagini catturate dalla fotocamera Mastcam-Z hanno rivelato alcune caratteristiche curve nella roccia e una breve indagine utilizzando strumenti scientifici remoti come SuperCam fornirà informazioni sulle strutture sedimentarie e sulla storia degli agenti atmosferici dell'unità marginale.

Una volta completata l'indagine, il rover intraprenderà un viaggio di circa 1 km a nord fino a Jurabi Point. Ciò che rende Jurabi Point scientificamente interessante è che si tratta di una “tripla giunzione”, un luogo in cui si intersecano tre diverse unità geologiche. Queste unità includono l'unità ricca di massi, la roccia sedimentaria del conoide superiore e l'unità marginale. Esplorando i contatti tra queste unità, gli scienziati sperano di chiarire le loro relazioni di età e potenzialmente campionare un masso, che in un precedente tentativo non aveva avuto successo.

Dopo aver studiato la tripla giunzione a Jurabi Point, il prossimo piano del rover è quello di dirigersi a ovest e documentare i cambiamenti nell'unità di margine mentre procede in salita. La campagna Margin si concluderà con un viaggio nella Neretva Vallis per la prima volta. Questo canale fluviale alimenta il ventaglio occidentale e il rover indagherà su un'enigmatica unità rocciosa dai toni chiari esposta all'interno della parete del canale.

L’imminente viaggio del rover Perseverance verso Jurabi Point e oltre fornirà preziose informazioni sulla geologia e sulla storia di Marte, contribuendo alla nostra comprensione dell’abitabilità passata del pianeta e del potenziale per la vita.

Fonti: NASA/JPL-Caltech