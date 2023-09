Il rover Perseverance della NASA cattura il diavolo della polvere marziana in azione

Il rover Perseverance della NASA ha catturato uno straordinario video di un diavolo di polvere marziano che si muove attraverso il bordo occidentale del cratere Jezero di Marte. Il video, composto da 21 fotogrammi presi a quattro secondi di distanza e accelerati di 20 volte, mostra il diavolo di polvere che si muove in direzione est-ovest ad una velocità di circa 12 mph (19 km/h). Il filmato fornisce preziose informazioni su questi fenomeni atmosferici che svolgono un ruolo nella ridistribuzione della polvere sul pianeta.

I diavoli della polvere su Marte sono più deboli e più piccoli rispetto ai tornado sulla Terra. Tuttavia, servono come meccanismi per spostare la polvere sulla superficie marziana. Gli scienziati studiano questi fenomeni per comprendere meglio l'atmosfera marziana e migliorare i modelli meteorologici. Analizzando le immagini catturate da Perseverance, gli scienziati della missione hanno determinato che il diavolo di polvere si trovava a circa 2.5 chilometri di distanza dal rover, in particolare in una posizione denominata “Thorofare Ridge”. Hanno stimato che la sua larghezza fosse di circa 4 piedi (200 metri).

Anche se nell’inquadratura della telecamera è visibile solo la parte inferiore del vortice vorticoso, gli scienziati sono stati in grado di stimarne l’intera altezza utilizzando l’ombra che proietta. Sulla base di questa ombra, suggeriscono che il diavolo di polvere potrebbe essere alto circa 1.2 chilometri se fosse una colonna verticale.

I diavoli della polvere sono un evento comune su Marte, ma la loro comparsa in luoghi specifici non può essere prevista. Per monitorare questi fenomeni, Perseverance e il suo compagno rover, Curiosity, catturano regolarmente immagini in bianco e nero, riducendo la quantità di dati inviati sulla Terra.

La missione di Perseverance su Marte va oltre lo studio dei diavoli della polvere. Lo scopo è cercare segni di antica vita microbica e fornire informazioni sulla geologia del pianeta e sul clima del passato. Inoltre, Perseverance sarà la prima missione a raccogliere e nascondere roccia e regolite marziane per un futuro ritorno sulla Terra.

(Fonte: NASA/JPL-Caltech)

Definizioni:

– Diavolo della polvere marziana: Un turbine o vortice di vento sulla superficie di Marte, composto da particelle di polvere e sabbia.

– Cratere Jezero: un cratere su Marte esplorato dal rover Perseverance della NASA.

– Navcam: telecamere di navigazione sul rover Perseverance che catturano immagini a scopo di navigazione.

– Diavoli della polvere: fenomeni atmosferici su Marte che muovono e ridistribuiscono la polvere. I diavoli della polvere su Marte sono più deboli e più piccoli rispetto ai tornado sulla Terra.

Fonte:

Missione Perseverance su Marte della NASA: mars.nasa.gov/mars2020/

Laboratorio di propulsione a reazione della NASA: www.jpl.nasa.gov