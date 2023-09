Il rover Perseverance della NASA cattura un turbine marziano pieno di polvere

Il rover Perseverance della NASA ha catturato un video di un diavolo di polvere che si muove lungo il bordo occidentale del cratere Jezero di Marte. I diavoli della polvere sono più piccoli e più deboli dei tornado sulla Terra, ma svolgono un ruolo significativo nello spostamento e nella ridistribuzione della polvere su Marte. Gli scienziati studiano questi fenomeni per comprendere meglio l'atmosfera marziana e migliorare i modelli meteorologici.

Il video catturato, ripreso da una delle Navcam del rover, è stato migliorato e mostra la parte inferiore del diavolo di polvere. È stato registrato il 30 agosto 2023 ed è composto da 21 fotogrammi ripresi a quattro secondi di distanza. Analizzando le immagini, gli scienziati della missione hanno determinato che il diavolo di polvere si trovava a circa 2.5 chilometri di distanza in una posizione chiamata “Thorofare Ridge”. Si muoveva da est a ovest ad una velocità di circa 4 miglia orarie (12 km orari) ed aveva una larghezza di circa 19 piedi (200 metri).

Sebbene nell'inquadratura della fotocamera siano visibili solo i 387 piedi (118 metri) inferiori del vortice vorticoso, gli scienziati sono stati in grado di stimare la sua altezza completa utilizzando l'ombra del diavolo della polvere. Hanno stimato che la sua altezza fosse di circa 1.2 miglia (2 chilometri). I diavoli della polvere su Marte possono diventare molto più grandi di quelli sulla Terra e sono più attivi durante i mesi primaverili ed estivi.

I mulinelli di polvere si formano quando l'aria calda sale e si mescola con colonne d'aria più fredde discendenti. Sebbene siano più comuni in determinate stagioni, la loro comparsa in un luogo specifico è imprevedibile. Pertanto, Perseverance e il rover Curiosity monitorano continuamente l’ambiente circostante alla ricerca di diavoli di polvere, catturando immagini in bianco e nero per ridurre la trasmissione dei dati alla Terra.

Questo filmato fornisce preziose informazioni sull’atmosfera marziana e contribuisce alla nostra comprensione dei modelli meteorologici del pianeta.

Citazione:

Perseverance della NASA cattura il turbine marziano pieno di polvere (2023 settembre 29), recuperato il 29 settembre 2023. Questo documento è soggetto a copyright.