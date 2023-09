La sonda solare Parker cattura filmati ravvicinati di una massiccia eruzione solare

La missione Parker Solar Probe (PSP) ha raggiunto un traguardo significativo catturando il primo filmato ravvicinato di un'esplosione solare. Questo filmato è stato ottenuto durante il viaggio della sonda attraverso una massiccia eruzione solare il 5 settembre 2022. Il video, condiviso dagli scienziati del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, mostra un'espulsione di massa coronale (CME) particolarmente potente.

Le CME sono massicce eruzioni della corona solare, o atmosfera esterna, che contribuiscono alla meteorologia spaziale. Possono avere effetti dannosi sui satelliti, sui sistemi di comunicazione, sui sistemi di navigazione e persino sulle reti elettriche sulla Terra. Comprendere l’interazione tra CME e altri fenomeni celesti è fondamentale per prevedere e mitigare l’impatto degli eventi meteorologici spaziali.

L’interazione delle CME con la polvere interplanetaria è stata un argomento di interesse scientifico negli ultimi due decenni. Le recenti osservazioni effettuate dalla Parker Solar Probe fanno luce su questo fenomeno mostrando che la CME agisce come un “aspirapolvere”, rimuovendo la polvere dal suo percorso. Questa scoperta conferma una teoria proposta vent'anni fa ma che fino ad oggi non era stata osservata.

Le osservazioni in situ della Parker Solar Probe hanno svolto un ruolo cruciale in questa scoperta. È difficile caratterizzare la dinamica delle polveri sulla scia delle CME a distanza, rendendo essenziali le osservazioni in situ. Le osservazioni della sonda potrebbero anche fornire informazioni su altri fenomeni coronali che si verificano più in basso nella corona, come l'oscuramento coronale causato da regioni a bassa densità che spesso emergono dopo le eruzioni CME.

L'interazione tra CME e polvere è stata rilevata osservando una riduzione della luminosità nelle immagini scattate dalla fotocamera WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe) di Parker Solar Probe. La polvere interplanetaria disperde la luce e aumenta la luminosità nelle sue vicinanze, consentendo agli scienziati di identificare l'esaurimento della polvere. Confrontando i dati provenienti da orbite multiple, i ricercatori sono stati in grado di isolare le variazioni causate dall’esaurimento delle polveri, filtrando altri cambiamenti nella corona solare.

Sebbene questa scoperta sia significativa, c’è ancora molto da imparare sulla fisica dietro l’interazione tra CME e polvere interplanetaria. Si ipotizza che l’esaurimento delle polveri possa verificarsi solo con le CME più potenti, come osservato nell’evento del 5 settembre. Comprendere l’influenza della polvere interplanetaria sulla forma e sulla velocità delle CME migliorerà notevolmente la nostra capacità di prevedere il meteo spaziale.

Sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire queste relazioni e raccogliere ulteriori informazioni sul complesso comportamento delle CME e sulle loro interazioni con l’ambiente spaziale.

