La sonda solare Parker della NASA batte il record di oggetto più veloce realizzato dall'uomo

La sonda solare Parker della NASA ha battuto ancora una volta il proprio record, diventando l'oggetto costruito dall'uomo più veloce mai registrato. Il 27 settembre, la sonda raggiunse la sorprendente velocità di 394,736 mph (635,266 km/h) mentre passava vicino alla superficie del sole. Questo supera il precedente record di 364,660 mph (586,863 km/h) stabilito nel novembre 2021. Questa incredibile velocità è stata resa possibile dall'assistenza gravitazionale di un sorvolo di Venere il 21 agosto.

Oltre al record di velocità, la Parker Solar Probe ha stabilito anche un nuovo record di distanza, arrivando a soli 4.51 milioni di miglia (7.26 milioni di km) dalla superficie del sole. Nessun veicolo spaziale aveva mai orbitato così vicino al Sole prima, segnando una pietra miliare significativa per la NASA.

I sorvoli di Venere svolgono un ruolo vitale nella missione della sonda per studiare la cocente superficie del sole. Mentre la sonda passa vicino a Venere, il pianeta assorbe parte dell'energia orbitale di Parker, permettendogli di avvicinarsi ancora di più al sole. È previsto un altro sorvolo, con l'avvicinamento più vicino della sonda al Sole previsto essere a soli 3.83 milioni di miglia (6.16 milioni di km) dalla superficie alla fine del 2024. Si prevede che la sonda raggiungerà velocità ancora maggiori durante il suo viaggio finale attorno al Sole. il Sole.

Lanciata nell'agosto 2018, la missione della Parker Solar Probe è quella di approfondire i misteri della corona solare, lo strato più esterno della sua atmosfera. Comprendendo come il calore si muove attraverso la corona, come il plasma e i campi magnetici si evolvono sulla superficie del sole e come queste dinamiche contribuiscono a fenomeni come il vento solare, gli scienziati mirano a migliorare le loro previsioni sulla meteorologia spaziale.

Gli ultimi risultati della sonda solare Parker ne evidenziano l'importanza nell'ampliare i confini dell'esplorazione e della comprensione scientifica della nostra stella, il sole.

Definizioni:

– Parker Solar Probe: una navicella spaziale della NASA lanciata nel 2018 per studiare la corona solare e comprendere meglio la meteorologia spaziale.

– Sorvolo di Venere: quando un veicolo spaziale passa vicino al pianeta Venere, utilizzando la sua gravità per alterare la sua traiettoria e aumentare la velocità.

Fonte:

– Nasa