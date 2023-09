La sonda solare Parker della NASA raccoglie dati preziosi sull'espulsione di massa coronale

By

La Parker Solar Probe, la missione innovativa della NASA per “toccare il Sole”, ha recentemente attraversato un'espulsione di massa coronale (CME), una potente esplosione solare di particelle cariche. L’incontro è avvenuto il 5 settembre 2022, anche se i risultati e le ricerche che lo circondano sono ora dettagliati in un nuovo articolo su The Astrophysical Journal.

L’evento ha segnato un allontanamento significativo dallo studio tipico delle CME, così come vengono solitamente osservate dalla Terra. Tuttavia, la Parker Solar Probe è stata in grado di osservare da vicino questa particolare CME, poiché era posizionata a soli 5.7 milioni di miglia dalla superficie del Sole. Questa vicinanza ha permesso agli scienziati di raccogliere dati e approfondimenti preziosi sull’interazione tra CME e polvere interplanetaria.

Le CME sono massicce eruzioni dall'atmosfera esterna del Sole che possono avere gravi effetti sulla meteorologia spaziale, comprese interruzioni dei satelliti, dei sistemi di comunicazione, delle tecnologie di navigazione e delle reti elettriche sulla Terra. Comprendere come le CME interagiscono con la polvere interplanetaria è fondamentale per prevedere il loro impatto sul nostro pianeta.

L'incontro dello scorso settembre è stato il primo in cui Parker ha osservato una CME, e i risultati sono stati notevoli. La sonda ha osservato la CME farsi strada attraverso la polvere interplanetaria, spostandola per circa 6 milioni di miglia dal Sole. Tuttavia, la polvere è stata riempita quasi immediatamente da particelle di polvere interplanetaria che fluttuavano attraverso il sistema solare.

Questa scoperta ha confermato la teoria secondo cui si verificano interazioni tra CME e polvere, offrendo agli scienziati una comprensione più profonda delle dinamiche all'interno della corona solare. Le osservazioni effettuate dalla fotocamera WISPR (Wide Field Imagery for Solar Probe) di Parker Solar Probe sono state determinanti in questa svolta.

Sebbene siano necessari ulteriori studi e osservazioni per comprendere appieno gli effetti della polvere interplanetaria sulle CME, questa scoperta fondamentale apre nuove strade per esplorare le complessità del nostro Sole e il suo impatto sulla meteorologia spaziale.

