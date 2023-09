La sonda solare Parker della NASA esplora la potente espulsione di massa coronale

La Parker Solar Probe della NASA ha fatto la storia volando in sicurezza attraverso una delle più potenti espulsioni di massa coronale (CME) mai registrate. Lanciata nel 2018, la sonda è stata progettata specificamente per studiare la nostra stella locale, il Sole. Appena due mesi dopo il suo lancio, ha battuto il record dell’avvicinamento più vicino al Sole da parte di un veicolo spaziale. Dotata di uno scudo solare, la sonda è arrivata a 8.5 milioni di chilometri dalla superficie del Sole e si prevede che supererà questo record continuando la sua missione.

Nel settembre 2022, la Parker Solar Probe è volata direttamente in una CME ed è rimasta nel plasma per alcuni giorni. Ciò ha fornito ai ricercatori dati preziosi sull’interazione tra una CME e la polvere e i detriti cosmici presenti nel nostro sistema solare, un fenomeno che in precedenza era stato solo teorizzato. La CME ha spostato i detriti cosmici fino a una distanza di circa 9.6 milioni di chilometri (6 milioni di miglia), ma il vuoto che ha creato è stato rapidamente riempito. Comprendere come le CME si propagano attraverso il mezzo interplanetario contribuirà a prevedere e monitorare il meteo spaziale potenzialmente pericoloso.

La missione della Parker Solar Probe è stata ricca di eventi, con dati recenti che hanno migliorato la nostra comprensione dei venti solari ad alta velocità. Man mano che la sonda si avvicinerà al Sole nei prossimi due anni, si prevede che da questa missione rivoluzionaria arriveranno ulteriori scoperte.

Fonte:

– Laboratorio di fisica applicata Johns Hopkins (APL)