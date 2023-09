La sonda solare Parker della NASA cattura filmati ravvicinati di una massiccia esplosione solare

By

La Parker Solar Probe della NASA ha raggiunto un traguardo notevole catturando filmati ravvicinati di una massiccia eruzione solare. Il video, pubblicato dagli scienziati del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, mostra un’espulsione di massa coronale (CME) estremamente potente avvenuta lo scorso anno. Le CME sono eventi esplosivi durante i quali viene espulso dall'atmosfera solare plasma surriscaldato, costituito da particelle cariche che possono interrompere le comunicazioni radio e causare vari disturbi sulla Terra.

La CME incontrata dalla sonda solare Parker è stata descritta dalla NASA come una delle più potenti mai registrate. La sonda non solo è sopravvissuta all'incontro, ma è anche riuscita a catturare l'intero evento con la telecamera. Le osservazioni del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory rivelano che le CME possono rilasciare campi magnetici e lanciare miliardi di tonnellate di plasma a velocità che vanno da 60 a 1,900 miglia al secondo. Nel caso di questa particolare CME, sono state osservate particelle accelerare fino a 840 miglia al secondo, fornendo dati preziosi per gli scienziati che studiano i meccanismi propulsivi dietro queste eruzioni.

La sonda solare Parker è stata progettata specificamente per studiare il Sole e detiene il primato di essere la navicella spaziale più veloce della storia. Può avvicinarsi entro 4 milioni di miglia dalla superficie del Sole, sopportando temperature estreme, grazie a uno scudo termico personalizzato e a un sistema autonomo che salvaguarda la sonda dalle emissioni solari. Durante l’incontro con la CME, la sonda è rimasta quasi due giorni sulla scia dell’onda d’urto ed è uscita illesa, fornendo ai ricercatori informazioni senza precedenti.

Oltre a studiare la CME, i ricercatori della NASA hanno anche studiato l’impatto della tempesta solare sulla polvere interplanetaria. Comprendere queste interazioni è fondamentale per migliorare le previsioni meteorologiche spaziali in futuro. Russ Howard, fisico dell'APL, ha affermato che si sta iniziando a comprendere come la polvere interplanetaria influisce sulla forma e sulla velocità delle CME.

La Parker Solar Probe ha già svelato altri fenomeni solari significativi, come la fonte del vento solare. Queste osservazioni contribuiscono alla nostra comprensione del Sole e del suo impatto sulla meteorologia spaziale. Il successo della missione della Parker Solar Probe ci avvicina a svelare i misteri della nostra stella e a far avanzare la nostra conoscenza dell'universo.

Fonte: Business Insider