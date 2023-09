OSIRIS-REx della NASA consegna con successo un campione di asteroide sulla Terra

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha raggiunto un traguardo significativo nell'esplorazione spaziale trasportando con successo sulla Terra una capsula contenente campioni di rocce e polvere provenienti dall'asteroide Bennu. La capsula è atterrata domenica esattamente in un'area designata all'interno dello Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa, vicino a Salt Lake City. Questa straordinaria missione segna il primo ritorno di un campione di asteroide americano nella storia.

Il recupero di questi campioni è un passo cruciale verso l’approfondimento della nostra comprensione delle origini del nostro sistema solare e della sua formazione. Bennu, l'asteroide da cui sono stati raccolti questi campioni, è classificato come un asteroide potenzialmente pericoloso. Le informazioni ottenute dall’analisi di questi campioni forniranno preziose informazioni su asteroidi simili che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra.

Nella fase successiva della missione, il team OSIRIS-REx trasporterà il campione di Bennu utilizzando un contenitore non aperto tramite aereo al Johnson Space Center della NASA situato a Houston, in Texas. Al centro, gli scienziati esamineranno e peseranno meticolosamente il campione, creeranno un inventario delle rocce e della polvere e distribuiranno porzioni di Bennu agli scienziati di tutto il mondo.

Il viaggio della navicella spaziale OSIRIS-REx ha comportato l'attraversamento di miliardi di miglia per raggiungere Bennu e tornare. La capsula campione è stata rilasciata verso l'atmosfera terrestre mentre era posizionata a circa 102,000 chilometri di distanza. Entrò nell'atmosfera terrestre al largo della costa della California, schierando due paracadute per stabilizzarsi e ridurre la sua velocità. La capsula atterrò dolcemente ad una velocità di 11 mph.

Per garantire la purezza del campione, la capsula è stata immediatamente trasportata in una camera bianca temporanea allestita all'interno di un hangar presso il poligono di addestramento. Viene continuamente rifornito di azoto per prevenire la contaminazione da sostanze terrestri. Questa meticolosa attenzione al mantenimento della purezza del campione è fondamentale per l'analisi scientifica.

I campioni raccolti da Bennu saranno risorse inestimabili per gli scienziati di tutto il mondo. Consentiranno scoperte rivoluzionarie legate alla formazione dei pianeti, alle origini dei composti organici, alla presenza di acqua e al loro significato nell'emergere della vita sulla Terra. Inoltre, questa missione contribuirà alla nostra conoscenza degli asteroidi potenzialmente pericolosi, garantendo in definitiva la sicurezza e il benessere dell’umanità.

Fonte:

– IANS