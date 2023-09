La missione OSIRIS-REx della NASA ritorna sulla Terra con campioni di asteroide Bennu

By

La missione OSIRIS-REx della NASA tornerà sulla Terra il 24 settembre 2023, dopo un viaggio di sette anni nello spazio. La missione, ufficialmente conosciuta come Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer, è stata lanciata nel 2016 con l'obiettivo di studiare l'asteroide Bennu, la cui data di potenziale impatto è il 24 settembre 2182.

La navicella spaziale OSIRIS-REx ha sorvolato la Terra nel 2017 ed è atterrata su Bennu nel 2020, raccogliendo con successo materiale roccioso dal sito campione chiamato Nightingale. Il campione raccolto è stato conservato nella capsula di restituzione del campione per il viaggio di ritorno sulla Terra. Il 10 maggio 2021, la navicella spaziale ha salutato Bennu e ha iniziato il suo viaggio di ritorno a casa.

Bennu è un piccolo asteroide vicino alla Terra scoperto nel 1999. È classificato come un asteroide di tipo B, il che significa che ha una superficie scura ed è blu spettralmente. L'asteroide è considerato un'antica reliquia del sistema solare e si ritiene che abbia subito pochi cambiamenti geologici dalla sua formazione. Si stima che abbia una bassa densità, suggerendo che si tratti di un insieme sciolto di rocce.

Secondo gli esperti, Bennu ha una possibilità su 1 di colpire la Terra il 2,700 settembre 24. Questo potenziale evento catastrofico è uno dei motivi per cui la NASA ha scelto Bennu come obiettivo per la missione OSIRIS-REx.

La navicella spaziale raggiungerà la Terra attraverso un ingresso ad alta velocità nell'atmosfera, seguito dal dispiegamento di paracadute per rallentarla. Una volta consegnato il campione, la navicella spaziale si imbarcherà in una nuova missione chiamata OSIRIS-APEX e si dirigerà verso l’incontro con l’asteroide Apophis nel 2029.

Fonte:

- Il telegrafo

– Nasa